Vande Bharat Express: 9 घंटे का सफर अब 7 घंटे में होगा पूरा! 13 नवंबर से इस रूट पर दौड़ सकती है वंदे भारत

कर्नाटक के बेंगलुरु और मंगलुरु के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. भारतीय रेलवे इस रूट पर 13 नवंबर से वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू कर सकता है. इस ट्रेन के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब 2 से ढाई घंटे तक कम हो सकता है. हालांकि, रेलवे की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है.

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9 घंटे की जगह 7 घंटे में पूरा होगा सफर

बेंगलुरु से मंगलुरु जाने वाले यात्रियों को जल्द ही तेज रेल सेवा की सुविधा मिल सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन से मंगलुरु जंक्शन के बीच चलाई जाएगी.

फिलहाल इस रूट पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों को करीब 9 घंटे या उससे ज्यादा समय लगता है. वहीं, वंदे भारत से यह सफर करीब 7 घंटे में पूरा होने की उम्मीद है. इससे कारोबार और पर्यटन से जुड़े यात्रियों को फायदा मिल सकता है.

ट्रायल में सिर्फ 7 घंटे में पहुंची ट्रेन

इस रूट पर सितंबर में वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल किया गया था. 10 सितंबर को 16 कोच वाली ट्रेन सुबह 6:50 बजे यशवंतपुर से रवाना हुई और दोपहर 1:55 बजे मंगलुरु जंक्शन पहुंच गई.

यानी ट्रेन ने करीब 7 घंटे 5 मिनट में सफर पूरा किया. वापसी में ट्रेन को सिर्फ 6 घंटे 49 मिनट लगे. ट्रायल के नतीजों से यात्रियों का समय बचने की उम्मीद बढ़ी है.

इन चार स्टेशनों पर हो सकता है ठहराव

प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रायल के दौरान चार स्टेशनों पर ठहराव रखा गया था.

हासन (Hassan)

सकलेशपुर (Sakleshpur)

सुब्रह्मण्य रोड (Subrahmanya Road)

कबाका पुत्तूर (Kabaka Puttur)

हालांकि, नियमित सेवा शुरू होने पर ट्रेन किन स्टेशनों पर रुकेगी, इसका अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है. रेलवे की आधिकारिक घोषणा के बाद ही टाइमटेबल और स्टॉपेज की जानकारी सामने आएगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर

दिसंबर 2025 में पूरा हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन

बेंगलुरु-मंगलुरु रेल रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन दिसंबर 2025 में पूरा हो चुका है. यह काम दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था. इसके बाद 28 दिसंबर 2025 को इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल भी किया गया.

हालांकि, वेस्टर्न घाट के पहाड़ी इलाकों और घुमावदार ट्रैक के कारण इस रूट पर ट्रेन की रफ्तार सीमित रहेगी.

वंदे भारत में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

वंदे भारत एक्सप्रेस में आरामदायक सीटें, ऑटोमैटिक दरवाजे, CCTV कैमरे, फायर डिटेक्शन सिस्टम और कवच सुरक्षा प्रणाली जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

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यह ट्रेन उपयुक्त ट्रैक पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकती है. हालांकि, इस रूट पर वास्तविक स्पीड ट्रैक की स्थिति पर निर्भर करेगी.

फिलहाल 13 नवंबर से ट्रेन शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन यात्रियों को रेलवे के आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना होगा.