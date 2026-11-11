बिहार के केला, लीची और मखाने से बढ़ेगी किसानों की कमाई? चिराग पासवान ने बताया कैसे बदलेगी खेती की तस्वीर

बिहार में खेती से जुड़े उत्पादों को नई पहचान दिलाने और किसानों की कमाई बढ़ाने को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में उन्होंने बताया कि खेती के साथ खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना क्यों जरूरी है। उनका मानना है कि इससे बिहार के विकास को नई रफ्तार मिल सकती है।

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खाद्य प्रसंस्करण से बिहार को मिलेगी रफ्तार

किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में चिराग पासवान ने कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण को मजबूत करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि बिहार उन राज्यों में शामिल है, जहां विकास के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण इस सफर को तेज कर सकता है।

उनके मुताबिक, खेती से मिलने वाली उपज को अलग-अलग उत्पादों में बदलकर उसकी मांग और बाजार दोनों बढ़ाए जा सकते हैं।

हाजीपुर का केला और मुजफ्फरपुर की लीची बनेंगे कमाई का जरिया?

चिराग पासवान ने बिहार के कई मशहूर कृषि उत्पादों का उदाहरण दिया। इनमें हाजीपुर का केला, मुजफ्फरपुर की लीची और भागलपुर का आम शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि हाजीपुर के केले को अगर चिप्स या दूसरे उत्पादों में बदला जाए, तो उसे देश के अलग-अलग हिस्सों में बेचा जा सकता है।

खासकर दक्षिण भारत में ऐसे उत्पादों की अच्छी मांग है। इससे बिहार के कृषि उत्पादों को स्थानीय बाजार से बाहर पहुंचाने के अवसर बढ़ सकते हैं।

मखाना बोर्ड से किसानों को क्या फायदा होगा?

चिराग पासवान ने बिहार के मखाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा मखाने का उत्पादन बिहार में होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मखाना बोर्ड का गठन किया गया है।

उन्होंने बताया कि मखाना बोर्ड बनाने के पीछे मकसद इससे जुड़े किसानों को ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जिसके जरिए बिहार का मखाना देश के साथ विदेशों के बाजारों तक पहुंच सके।

किसानों की कमाई बढ़ाने पर जोर

चिराग पासवान के बयान का मुख्य संदेश था कि किसानों की उपज को सिर्फ कच्चे माल के रूप में बेचने तक सीमित नहीं रखना चाहिए।

केले से चिप्स और दूसरे कृषि उत्पादों से तैयार खाद्य सामग्री बनाकर नए बाजारों तक पहुंच बनाई जा सकती है। उनके मुताबिक, खाद्य प्रसंस्करण को मजबूत करना बिहार के कृषि क्षेत्र और राज्य के विकास को गति देने का अहम जरिया बन सकता है।