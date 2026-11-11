Kulgam Attack: बाइक से आए हमलावर, CRPF जवानों पर अचानक फायरिंग! 3 घायल, CCTV में कैद हुई वारदात

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों पर फायरिंग की घटना सामने आई है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए हमलावरों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की चेकपोस्ट को निशाना बनाया। इस हमले में तीन जवान घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हमलावरों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

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बाइक से आए हमलावरों ने की फायरिंग

जानकारी के मुताबिक, बुधवार को कुलगाम जिले में स्थित CRPF की चेकपोस्ट पर जवान तैनात थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर वहां पहुंचे और अचानक फायरिंग शुरू कर दी।

हमले के बाद CRPF के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। हालांकि, हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहे।

बताया जा रहा है कि जिस चेकपोस्ट पर हमला हुआ, वह नेशनल हाईवे से करीब चार किलोमीटर दूर स्थित है।

हमले में कौन-कौन से जवान हुए घायल?

CRPF के मुताबिक, फायरिंग में तीन जवान घायल हुए हैं। उनकी पहचान हेड कांस्टेबल सोमवीर सिंह, कांस्टेबल राकेश दास और कांस्टेबल संतोष चंद्रू के रूप में हुई है।

तीनों जवानों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।

CRPF ने बताया कि दो जवानों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि तीसरे जवान की हालत कुछ गंभीर है। अधिकारियों के मुताबिक, घायल जवानों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

CCTV में कैद हुई हमले की घटना

कुलगाम में हुई इस फायरिंग की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, फुटेज में हमले के दौरान की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। इसके सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही हैं।

हालांकि, हमलावरों की पहचान को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

इलाके की घेराबंदी, हमलावरों की तलाश जारी

हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी।

हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए क्विक रिएक्शन टीमों को भी मौके पर भेजा गया।

CRPF के एक अधिकारी ने तीन जवानों के घायल होने की पुष्टि करते हुए बताया कि हमले में शामिल लोगों को पकड़ने की कोशिश जारी है।

फिलहाल हमलावरों का पता नहीं चल सका है। सुरक्षा एजेंसियां फायरिंग के पीछे की परिस्थितियों और हमलावरों की पहचान की जांच कर रही हैं।