ChatGPT पर अब कंपनियों से सीधे कर सकेंगे बात! OpenAI ला रहा नया फीचर

चैटजीपीटी का इस्तेमाल अब सिर्फ सवालों के जवाब पाने तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में यहां प्रोडक्ट्स की तुलना करने, अलग-अलग सर्विस के बारे में जानने और कंपनियों से जुड़ी जानकारी हासिल करने का तरीका बदल सकता है। ओपनएआई एक नई सुविधा लेकर आ रहा है, जिससे ग्राहकों और कंपनियों के बीच बातचीत आसान हो सकती है। आइए जानते हैं कि ये नए फीचर्स कैसे काम करेंगे और यूजर्स को इनसे क्या फायदा मिलेगा।

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ओपनएआई ने शुरू किया बिजनेसेज इन चैटजीपीटी

ओपनएआई ने 'बिजनेसेज इन चैटजीपीटी' नाम से नई सर्विस का बीटा वर्जन लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसमें दो फीचर्स बिजनेस हब और बिजनेस एजेंट्स शामिल हैं। बिजनेस हब उन योग्य कंपनियों के लिए उपलब्ध होगा, जहां चैटजीपीटी की सर्विस मौजूद है। वहीं बिजनेस एजेंट्स की शुरुआत अमेरिका के चुनिंदा ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विस बिजनेस से होगी।

बिजनेस हब से कंपनियों को क्या फायदा होगा?

बिजनेस हब के जरिए कंपनियां चैटजीपीटी पर अपनी बिजनेस प्रोफाइल क्लेम कर सकेंगी। वेरिफिकेशन के बाद वे अपनी जानकारी अपडेट कर पाएंगी। रिटेल कंपनियां प्रोडक्ट की कीमत और उपलब्धता जैसी जानकारी भी जोड़ सकेंगी। इससे चैटजीपीटी ग्राहकों को ज्यादा अपडेटेड जानकारी दे सकेगा।

कंपनियों को मिलेगी ग्राहकों की दिलचस्पी की जानकारी

बिजनेस हब कंपनियों को यह समझने में भी मदद करेगा कि चैटजीपीटी पर उनका कितनी बार जिक्र होता है और कितने लोग उनकी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। कंपनियां यह भी जान सकेंगी कि किन विषयों पर बातचीत के दौरान उनकी वेबसाइट का इस्तेमाल किया गया।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कौन सी कंपनियां इस्तेमाल कर सकेंगी बिजनेस हब?

योग्य कंपनियां बिजनेस हब से अपनी प्रोफाइल क्लेम कर सकेंगी। ओपनएआई के मौजूदा एंटरप्राइज ग्राहक और एडवरटाइजर्स अपने प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं। शॉपिफाई मर्चेंट्स बिजनेस हब या शॉपिफाई एडमिन से स्टोर कनेक्ट कर सकेंगे। हालांकि प्रोफाइल क्लेम करने से चैटजीपीटी की सिफारिशों में ज्यादा जगह या बिक्री बढ़ने की गारंटी नहीं मिलेगी।

बिजनेस एजेंट्स से सीधे पूछ सकेंगे सवाल

बिजनेस एजेंट्स के जरिए यूजर्स किसी कंपनी के एआई एजेंट से अलग चैट कर सकेंगे। चैटजीपीटी पर कंपनी की प्रोफाइल खोलकर उसके प्रोडक्ट्स और सर्विस से जुड़े सवाल पूछे जा सकेंगे। मसलन, दो प्रोडक्ट्स में अंतर या अपनी जरूरत के हिसाब से सही फीचर जान सकेंगे। एजेंट कंपनी की दी गई जानकारी और निर्देशों के आधार पर जवाब देगा। आगे इसे दूसरे देशों और बिजनेस कैटेगरी में भी लाने की योजना है।

क्या आपकी प्राइवेट चैट कंपनियों को दिखाई देगी?

ओपनएआई के मुताबिक, यूजर्स की प्राइवेट चैटजीपीटी चैट और बिजनेस एजेंट से हुई बातचीत कंपनियों के साथ शेयर नहीं होगी। कंपनियों को केवल तय न्यूनतम स्तर की गतिविधि होने पर एक साथ जोड़े गए आंकड़े मिलेंगे।

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क्या चैटजीपीटी पर विज्ञापन भी दिखाई देंगे?

कंपनियां अपने बिजनेस एजेंट्स को स्पॉन्सर कर सकेंगी और चैटजीपीटी ऐड्स के जरिए उन तक यूजर्स को पहुंचा सकेंगी। ओपनएआई के मुताबिक, स्पॉन्सर्ड प्लेसमेंट पर साफ लेबल होगा और इन्हें चैटजीपीटी के स्वतंत्र जवाबों से अलग रखा जाएगा।