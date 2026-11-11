GDP Growth: दुनिया की चुनौतियों के बीच भारत की रफ्तार रहेगी तेज! SBI ने जताया 7.8% ग्रोथ का अनुमान

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर SBI Research ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की आर्थिक रफ्तार मजबूत बनी रह सकती है। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2026 के लिए GDP ग्रोथ 7.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के 7.2 फीसदी के अनुमान से ज्यादा है। रिपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, बैंक लोन और खेती से जुड़े कई अहम आंकड़े भी सामने आए हैं।

advertisement

GDP ग्रोथ 7.8% रहने की उम्मीद, GVA भी 8% के पार

11 नवंबर 2026 को जारी SBI Research की रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरी तिमाही में वास्तविक GDP ग्रोथ करीब 7.8 फीसदी रह सकती है। वहीं, महंगाई के असर को शामिल करने वाली नॉमिनल GDP ग्रोथ 11 से 11.5 फीसदी रहने का अनुमान है।

रिपोर्ट तैयार करने के लिए SBI ने खेती, उद्योग और सर्विस सेक्टर से जुड़े 54 आर्थिक संकेतकों का अध्ययन किया है। इसके अलावा GVA यानी अलग-अलग सेक्टरों में पैदा हुई आर्थिक वैल्यू की ग्रोथ 8 से 8.2 फीसदी रहने की उम्मीद है।

मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से मिले मजबूत संकेत

SBI के अनुमान के मुताबिक, दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वास्तविक ग्रोथ 8.7 फीसदी और सर्विस सेक्टर की 9.7 फीसदी रह सकती है। वहीं, खेती से जुड़े सेक्टर की ग्रोथ 2.8 फीसदी रहने का अनुमान है।

सितंबर में सीमेंट उत्पादन की सालाना ग्रोथ 29.5 फीसदी और कमर्शियल व्हीकल बिक्री की ग्रोथ 35.7 फीसदी दर्ज की गई। हालांकि, माइनिंग और ट्रैक्टर बिक्री जैसे कुछ संकेतक कमजोर रहे।

रिपोर्ट के मुताबिक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डिफ्लेटर करीब माइनस 1.1 फीसदी रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि इस सेक्टर में कीमतों के असर को हटाकर मापी गई ग्रोथ, मौजूदा कीमतों पर मापी गई ग्रोथ से ज्यादा हो सकती है।

कंपनियों का मुनाफा बढ़ा, लेकिन लागत का दबाव बरकरार

SBI Research के मुताबिक, करीब 2,300 लिस्टेड कंपनियों के आंकड़ों में दूसरी तिमाही के दौरान EBITDA में 35 फीसदी और शुद्ध मुनाफे में 33 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां शामिल नहीं हैं।

हालांकि, कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कच्चे माल की कीमतें अब भी चुनौती बनी हुई हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और मेटल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां बढ़ी हुई लागत का पूरा बोझ ग्राहकों तक नहीं पहुंचा पाई हैं।

दूसरी तरफ मजबूत एक्सपोर्ट से कंपनियों की कमाई को सहारा मिला है।

खेती पर अल नीनो का खतरा, उत्पादन में गिरावट की आशंका

मजबूत GDP अनुमानों के बीच SBI Research ने खेती को लेकर चिंता भी जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अल नीनो और बारिश की कमी से खरीफ और रबी फसलों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है।

advertisement

SBI का अनुमान है कि दोनों सीजन मिलाकर संभावित कृषि उत्पादन नुकसान करीब 3.86 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। इसमें खरीफ का 0.89 करोड़ टन और रबी का 2.97 करोड़ टन हिस्सा शामिल है।

रिपोर्ट में राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में जोखिम बताया गया है। हालांकि, यह संभावित नुकसान का अनुमान है, वास्तविक उत्पादन में दर्ज गिरावट नहीं।

कुल मिलाकर SBI Research का मानना है कि घरेलू मांग, उद्योग, सर्विस सेक्टर और बैंक कर्ज में बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रख सकती है। हालांकि, खेती पर मौसम का असर और कंपनियों की बढ़ती लागत आगे भी महत्वपूर्ण चुनौतियां रहेंगी।