दिल्ली में दिवाली से पहले शराब की रिकॉर्ड बिक्री, दो हफ्तों में ₹589 करोड़ की हुई कमाई, पिछले साल से 13% ज्यादा

दिल्ली में इस साल दिवाली से पहले शराब की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। त्योहार से पहले लोगों ने जमकर शराब खरीदी, जिससे सरकारी खजाने को भी बड़ा फायदा हुआ। पिछले साल के मुकाबले इस बार शराब की बिक्री और उससे होने वाली कमाई, दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। खास बात यह रही कि दिवाली से एक दिन पहले बिक्री में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली।

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दो हफ्तों में ₹589.17 करोड़ की शराब बिकी

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में दिवाली से पहले के दो हफ्तों में कुल ₹589.17 करोड़ की शराब बिकी। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा ₹518.97 करोड़ था। यानी इस साल शराब की बिक्री से होने वाली कमाई में करीब 13 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

बोतलों की बिक्री के मामले में भी तेजी देखने को मिली। इस साल इन दो हफ्तों के दौरान कुल 3.31 करोड़ शराब की बोतलें बेची गईं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 2.96 करोड़ बोतलों की बिक्री हुई थी। इससे साफ है कि इस बार त्योहार से पहले शराब की मांग ज्यादा रही।

दिवाली से एक दिन पहले हुई ₹79.25 करोड़ की बिक्री

दिल्ली में 7 नवंबर को शराब की बिक्री में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। यह दिवाली से ठीक एक दिन पहले का दिन था। इस दिन राजधानी में ₹79.25 करोड़ की शराब बिकी और कुल 40.45 लाख बोतलों की बिक्री हुई।

पिछले साल दिवाली से एक दिन पहले यानी दिवाली की पूर्व संध्या पर ₹63.40 करोड़ की शराब बिकी थी। उस दिन कुल 34.70 लाख बोतलें बेची गई थीं। इस तरह पिछले साल के मुकाबले इस बार दिवाली से एक दिन पहले शराब की बिक्री की कमाई और बोतलों की संख्या, दोनों में बढ़ोतरी हुई।

दिवाली के दिन बंद थीं शराब की दुकानें

दिल्ली में इस साल दिवाली के दिन ड्राई डे घोषित किया गया था। आबकारी विभाग के पहले जारी आदेश के मुताबिक, इस दिन राजधानी की सभी शराब की दुकानें बंद रखी गई थीं। यानी दिवाली के दिन शराब की बिक्री नहीं हुई। इसी वजह से त्योहार से पहले ही लोगों ने शराब की खरीदारी की।

प्रतीकात्मक तस्वीर

2026 में अब तक शराब से ₹792.52 करोड़ की कमाई

दिल्ली में साल 2026 में अब तक शराब की बिक्री से ₹792.52 करोड़ का राजस्व मिला है। वहीं, साल 2025 में इसी अवधि के दौरान यह कमाई ₹634.08 करोड़ थी। इस तरह सरकारी खजाने में शराब की बिक्री से आने वाले राजस्व में 24.9 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

हालांकि, आबकारी विभाग ने साफ किया है कि त्योहार के दौरान शराब की बिक्री के ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं। दिल्ली में शराब की खुदरा बिक्री करने वाले चार सरकारी निगमों से अंतिम आंकड़े मिलने के बाद इनका मिलान किया जाएगा। राजधानी में 700 से ज्यादा शराब की दुकानें हैं, जिनके जरिए खुदरा बिक्री की जाती है।

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दिल्ली में चार सरकारी निगम संभालते हैं शराब की बिक्री

दिल्ली में शराब की खुदरा बिक्री का सिस्टम मुख्य रूप से सरकार के नियंत्रण में है। इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल), विदेशी शराब और बीयर की बिक्री चार सरकारी निगमों के जरिए होती है। इनमें दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीटीटीडीसी), दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएसआईआईडीसी), दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन (डीएससीएससी) और दिल्ली कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर (डीसीसीडब्ल्यूएस) शामिल हैं।

आबकारी विभाग कैसे रखता है शराब की बिक्री पर नजर?

दिल्ली का आबकारी विभाग दिल्ली एक्साइज एक्ट, 2009 के तहत शराब के निर्माण, रखने, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, बिक्री और इस्तेमाल को नियंत्रित करता है। विभाग शराब की खुदरा बिक्री और अन्य अनुमत तरीकों से बिक्री के लिए लाइसेंस भी जारी करता है और उन पर नजर रखता है।

इसके अलावा, शराब की बिक्री और उससे होने वाली कमाई पर नजर रखने के लिए डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए शराब की बोतलों को सप्लाई चेन में ट्रैक किया जाता है। इससे अधिकारियों को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि शराब कहां से आ रही है और शहर में किस तरह बेची जा रही है।