झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कौन से 27 शेयर? टाइटन से IKS तक, यहां लगा है बड़ा दांव

दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का नाम आज भी शेयर बाजार में बड़े निवेश के लिए जाना जाता है। उनके निधन के बाद भी उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला और सहयोगी कंपनियां उनके निवेश को संभाल रही हैं। उनके पोर्टफोलियो में कई बड़ी कंपनियों के शेयर शामिल हैं। आइए जानते हैं कि किन कंपनियों में उनका कितना निवेश है और ब्रोकरेज फर्म इन शेयरों को लेकर क्या राय दे रही हैं।

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₹65,000 करोड़ के करीब पहुंचा पोर्टफोलियो

14 अगस्त 2022 को राकेश झुनझुनवाला का निधन हुआ था। ट्रेंडलाइन (Trendlyne) के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही तक झुनझुनवाला और उनके सहयोगियों के पास 27 कंपनियों के शेयर थे। इस पोर्टफोलियो की वैल्यू अब ₹65,000 करोड़ के करीब पहुंच रही है।

टाइटन में सबसे बड़ा निवेश

टाइटन कंपनी (Titan Company) में झुनझुनवाला ने 2002-03 में निवेश शुरू किया था। सितंबर 2026 तक रेखा झुनझुनवाला के पास कंपनी के 4,71,84,470 शेयर यानी 5.31% हिस्सेदारी थी। बुधवार को ₹5,060 के हाई प्राइस के आधार पर इसकी वैल्यू ₹23,875.34 करोड़ थी। जून 2023 से हिस्सेदारी नहीं बदली है।

टाइटन का सितंबर 2025 तिमाही में मुनाफा 114% बढ़कर ₹1,120 करोड़ और रेवेन्यू 14% बढ़कर ₹21,430 करोड़ रहा। EBITDA 59.1% बढ़कर ₹2,984 करोड़ और मार्जिन 14.5% रहा। नोमुरा ने ₹6,150, गोल्डमैन सैक्स ने ₹5,800 और UBS ने ₹6,000 का टारगेट दिया है। फिलिप सिक्योरिटीज का टारगेट ₹5,540, मैक्वायरी का ₹5,600 और एवेंडस स्पार्क का ₹4,925 है।

IKS में ₹14,176 करोड़ का दांव

इन्वेंचुरस नॉलेज सॉल्यूशंस (IKS) दूसरी सबसे बड़ी होल्डिंग है। रेयर एंटरप्राइजेज और बच्चों के नाम पर बने तीन ट्रस्टों के पास 8,46,68,326 शेयर यानी 49.3% हिस्सेदारी है। ₹1,674.30 के शेयर प्राइस पर इसकी वैल्यू ₹14,176.01 करोड़ है।

IKS हेल्थ का मुनाफा ₹217.65 करोड़ रहा। रिपोर्ट के मुताबिक रेवेन्यू दोगुना होकर ₹103.88 करोड़ पहुंचा और EBITDA 45.58% बढ़ा। पुराने बिजनेस में कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ 13% रही। जेफरीज ने ₹2,030, शेयरखान ने ₹2,020, एवेंडस स्पार्क ने ₹1,910 और ICICI सिक्योरिटीज ने ₹1,850 का टारगेट दिया है।

मेट्रो ब्रांड्स में ₹3,312 करोड़ का निवेश

मेट्रो ब्रांड्स में 3,91,53,600 शेयर यानी 14.37% हिस्सेदारी है। ₹846.15 के भाव पर इसकी वैल्यू ₹3,312.98 करोड़ है। दूसरी तिमाही में मुनाफा 10% बढ़कर ₹76 करोड़ और रेवेन्यू 12.2% बढ़कर ₹730 करोड़ रहा।

गोल्डमैन सैक्स ने ₹1,150, HDFC बैंक ने ₹1,030, IIFL ने ₹1,200 और एक्सिस कैपिटल ने ₹1,190 का टारगेट दिया है। आनंद राठी और नुवामा ने क्रमशः ₹1,000 और ₹1,018 के टारगेट के साथ होल्ड रेटिंग दी है।

फोर्टिस हेल्थकेयर में ₹2,377 करोड़ की हिस्सेदारी

फोर्टिस हेल्थकेयर में रेखा झुनझुनवाला के पास 3,03,50,152 शेयर यानी 4.02% हिस्सेदारी है। ₹783.25 के भाव पर इसकी वैल्यू ₹2,377.17 करोड़ है।

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कंपनी का मुनाफा मामूली गिरावट के साथ ₹320 करोड़ रहा, जबकि रेवेन्यू 17.3% बढ़कर ₹2,735 करोड़ पहुंचा। HSBC ने ₹1,000, JM फाइनेंशियल ने ₹1,037, JP मॉर्गन ने ₹1,000, एलारा कैपिटल ने ₹864 और गोल्डमैन सैक्स ने ₹825 का टारगेट दिया है।

टाटा मोटर्स और फेडरल बैंक में भी बड़ा दांव

टाटा मोटर्स (TMCV) में झुनझुनवाला परिवार और सहयोगियों के पास 4,87,48,260 शेयर यानी 1.32% हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू ₹2,208.05 करोड़ है। सिटी ने ₹545, एंबिट ने ₹511, इन्वेस्टेक ने ₹460 और अरिहंत कैपिटल ने ₹500 का टारगेट दिया है।

वहीं, फेडरल बैंक में 5,90,30,060 शेयर यानी 2.41% हिस्सेदारी की वैल्यू ₹2,134.23 करोड़ है। हैटॉन्ग सिक्योरिटीज ने ₹375, IDBI कैपिटल ने ₹410 और एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने ₹393 का टारगेट दिया है।

इन छह कंपनियों में झुनझुनवाला परिवार और सहयोगियों का सबसे बड़ा निवेश है। हालांकि, ब्रोकरेज के टारगेट अलग-अलग हैं और शेयरों में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।