AirPods Max को भूल जाओ! Nothing के हेडफोन मचाने आ रहे हैं धमाल, कीमत भी शानदार

Nothing First Headphone: हेडफोन के सेगमेंट में अब Nothing भी एंट्री लेने वाला है। कंपनी ने ऑफिशियल बता दिया है कि वह जल्द ही अपना पहला हेडफोन लॉन्च करेंगे। आर्टिकल में हेडफोन के फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 18, 2025 15:17 IST
Nothing headphones Concept (Credit: X/@CarlPei)

टेक की दुनिया में हलचल मचाने वाले Carl Pei की कंपनी Nothing अब अपने पहले ओवर-ईयर हेडफोन (Over-ear Headphones) को लॉन्च करने जा रही है। एक समय पर जो बस एक आइडिया था, अब वो रियलिटी बन चुका है। Nothing ने खुद अपने YouTube चैनल पर कन्फर्म किया है कि यह नया प्रोडक्ट जल्द ही मार्केट में आएगा।

क्या है खास?

Nothing के डिजाइनर्स का कहना है कि आज मार्केट में जो हेडफोन हैं उनमें "यूजर एक्सपीरियंस" की कमी है। इसी वजह से उन्होंने एक ऐसा हेडफोन बनाने का फैसला लिया जो सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं, बल्कि दिखने में भी शानदार रहे।

Apple और Sony को मिलेगी टक्कर

Nothing का कहना है कि उनके ये नए हेडफोन सीधे Apple AirPods Max और Sony WH-1000XM6 को टक्कर देंगे। साउंड क्वालिटी को लेकर कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट है। एक डिजाइनर ने तो यहां तक कह दिया कि "ये AirPods Max से बेहतर हैं"।

कीमत होगी किफायती (Nothing Headphone Price)

जहां Apple और Sony के प्रीमियम हेडफोन ₹50,000 तक के होते हैं, वहीं Nothing का ये हेडफोन ज्यादा सस्ते में मिलेगा। कंपनी इसे "affordable premium" कैटेगरी में लाएगी, जिसमें साउंड क्वालिटी के साथ साथ डिजाइन भी शानदार होगा।

ब्रिटिश ऑडियो ब्रांड KEF से पार्टनरशिप

Nothing ने हाल ही में ब्रिटिश हाई-एंड ऑडियो ब्रांड KEF के साथ हाथ मिलाया है। ये हेडफोन इसी कोलैबोरेशन का पहला प्रोडक्ट होगा। यानी अब सिर्फ फोन ही नहीं, ऑडियो सेगमेंट में भी Nothing की पकड़ मजबूत होने जा रही है।

कब होगा लॉन्च? (Nothing Heaphone Launch Date)

कंपनी ने डेट तो कन्फर्म नहीं की है, लेकिन ये हेडफोन जुलाई 2025 तक लॉन्च हो सकते हैं। माना जा रहा है कि Nothing Phone (3) के साथ हेडफोन को लॉन्च किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दोनों डिवाइसेज का एक साथ आना Nothing के फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा।

