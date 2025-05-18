अगर आपका सिबिल स्कोर (CIBIL Score) खराब है और आपको लगता है कि अब लोन मिलना नामुमकिन है, तो रुकिए। ऐसा नहीं है कि खराब क्रेडिट स्कोर (Low CIBIL Score) होने पर बैंक या फाइनेंशियल संस्थान लोन नहीं देते। हां, रास्ता थोड़ा टेढ़ा जरूर होता है, लेकिन मुमकिन है। भारत में कई ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जिनसे आप खराब सिबिल स्कोर के बावजूद लोन हासिल कर सकते हैं।

क्या होता है CIBIL स्कोर? (What is Cibil Score?)

CIBIL यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड आपका क्रेडिट स्कोर तैयार करता है। यह स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। जितना हाई स्कोर होता है उतने आसानी से लोन अप्रूवल मिल जाता है। आमतौर पर 750 या उससे ज्यादा स्कोर को अच्छा माना जाता है। इससे बैंकों को यकीन होता है कि आप समय पर लोन चुका देंगे।

अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है और आपको पर्सनल लोन (Personal Loan) चाहिए तो नीचे दिए गए तरीकों को अपनाएं

ज्वाइंट लोन से मिलेगा फायदा

अगर आपका सिबिल स्कोर कम है, तो आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ज्वाइंट लोन (Joint Loan) ले सकते हैं। जरूरी है कि उस व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। बैंक ऐसे मामलों में उस व्यक्ति के रिकॉर्ड को प्राथमिकता देती है, जिससे लोन मिलना आसान हो जाता है। साथ ही ज्वाइंट लोन में EMI का बोझ भी बंट जाता है।

छोटे NBFC से मिल सकती है मदद

ज्यादातर बैंक खराब सिबिल स्कोर पर लोन देने से कतराते हैं, लेकिन Non-Banking Financial Companies (NBFCs) इस मामले में थोड़ा लचीला रवैया अपनाती हैं। हालांकि इनकी ब्याज दरें बैंकों से थोड़ी ज्यादा होती हैं। लेकिन जब जरूरत हो तो ये ऑप्शन भी बेहतर हो सकता है।

सिक्योर्ड लोन लें और भरोसा दिलाएं

अगर आपके पास सोना (Gold), प्रॉपर्टी या कोई और संपत्ति है, तो आप उसे गिरवी रखकर सिक्योर्ड लोन (Secured Loan) ले सकते हैं। इस पर ब्याज दर भी कम होती है और लोन मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। गोल्ड लोन (Gold Loan) सबसे आसान ऑप्शन होता है क्योंकि बैंक इसमें ज्यादा रिस्क नहीं लेते।

कम लोन अमाउंट से बढ़ाएं चांस

अगर आप बैंक से बहुत ज्यादा अमाउंट का लोन मांगेंगे, तो रिजेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में शुरुआत एक छोटे लोन से करें। इससे बैंक को भरोसा होगा कि आप पैसे चुका पाएंगे। समय पर EMI भरकर आप धीरे-धीरे अपना सिबिल स्कोर भी सुधार सकते हैं।

स्टेबल इनकम दिखाना होगा फायदेमंद

भले ही सिबिल स्कोर कम हो, लेकिन अगर आप बैंक को यह दिखा पाएं कि आपकी इनकम स्थिर है और आप EMI समय पर भर सकते हैं, तो बैंक लोन देने के लिए तैयार हो सकता है। सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट जैसी चीजें इसमें मददगार साबित होती हैं।