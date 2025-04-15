scorecardresearch
CIBIL Score Tips: लोन चाहिए? सिबिल स्कोर ठीक कर लो, वरना बैंक नहीं देगा पैसा

अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको एक बार अपना CIBIL Score को चेक करना चाहिए। सिबिल स्कोर सही नहीं है तो आर्टिकल में दिए गए टिप्स को फॉलो करें।

UPDATED: Apr 15, 2025 11:02 IST
अगर आपने कभी लोन (Loan) लिया है या क्रेडिट कार्ड (Credit Card) चलाया है, तो सिबिल स्कोर (CIBIL Score) का नाम सुना ही होगा। ये एक नंबर होता है, जो बताता है कि आप लोन चुकाने लायक हो या नहीं।

बैंक या कोई भी पैसा देने वाली कंपनी सबसे पहले यही स्कोर देखती है। अगर ये स्कोर अच्छा है यानी 750 या उससे ऊपर, तो आपको लोन जल्दी और आसान शर्तों पर मिल सकता है। लेकिन अगर स्कोर कम है तो बैंक लोन देने से मना भी कर सकता है।

अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से कम हो तो सवाल आता है कि आप सिबिल स्कोर कैसे सही करें। हम आपको इसका जवाब नीचे देंगे।

EMI और कार्ड का बिल टाइम पर भरें

अगर आपने लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड चलाते हो, तो उसकी किस्त या बिल समय पर भरना बहुत जरूरी है। एक बार भी लेट हुए तो स्कोर नीचे चला जाएगा। आप जितना टाइम पर पैसा लौटाओगे, उतना स्कोर सुधरेगा।

पूरा क्रेडिट कार्ड खर्च मत करो

अगर आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख है तो कोशिश करो कि 30 हजार से ज्यादा खर्च न हो। अगर आप पूरा पैसा खर्च कर दोगे तो बैंक को लगेगा कि आप पैसों को ठीक से नहीं संभाल रहे। इससे स्कोर खराब हो सकता है।

दूसरों के भरोसे मत रहो

अगर आपने किसी के साथ मिलकर लोन लिया है जैसे भाई, दोस्त या बीवी और वो टाइम पर किस्त नहीं भरते तो आपका स्कोर भी बिगड़ सकता है। इसलिए ऐसे ज्वाइंट लोन (Joint Loan) में बहुत सोच-समझकर कदम उठाओ।

लोन में बैलेंस जरूरी है

लोन दो तरह के होते हैं। एक जिसमें गिरवी रखा जाता है (जैसे कार या घर), और दूसरा बिना गिरवी वाला (जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड)। कोशिश करें कि दोनों का सही बैलेंस रखो। आपको बता दें कि सिर्फ पर्सनल लोन (Personal Loan) लेने से स्कोर अच्छा नहीं बनता।

कम सिबिल पर लोन लेना होगा महंगा

अगर आपका सिबिल स्कोर कम होता है और आप इस स्थिति में लोन लेते हैं तो आपको लोन महंगा पड़ सकता है। दरअसल, सिबिल स्कोर अच्छे होने पर बैंक सस्ते दर पर लोन देता है। वहीं, सिबिल स्कोर खराब हो जाने पर बैंक महंगे दर पर लोन देता है।

Apr 15, 2025