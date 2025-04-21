scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसCibil Score हो गया धड़ाम, 800+ स्कोर पहुंचाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स

Cibil Score हो गया धड़ाम, 800+ स्कोर पहुंचाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स

Cibil Score 400 के नीचे आने पर उसे वापस सही करने में काफी वक्त लग जाता है। हालांकि, सिबिल स्कोर को सही करना इतना मुश्किल नहीं है। हम आपको कुछ ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिसके जरिये आप सिबिल स्कोर को सही कर सकते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 21, 2025 14:54 IST
how to increase CIBIL score
how to increase CIBIL score

Cibil Score Tricks: क्रेडिट कार्ड (Credit Card) या फिर लोनधारक को अपने क्रेडिट स्कोर (Credit score) को मैनेज करना होता है। अगर उनका स्कोर 400 के नीचे जाता है तो वह उनके लिए मुसीबत भरा हो सकता है। ऐसे में वह कोशिश करते हैं कि उनका स्कोर हमेशा 400 के ऊपर रहे। अगर किसी यूजर का क्रेडिट स्कोर 400 के नीचे जाता है तो वह ऐसे ट्रिक्स (Credit Score Tricks) की तलाश करते हैं जिसके जरिये वह सिबिल स्कोर (Cibil Score) को सही कर सकते हैं। 

advertisement

अगर आपका स्कोर भी 400 के नीचे हैं तो हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स (Cibil Score Tricks) के बारे में बताएंगे जिसके माध्यम से आप अपने स्कोर को 800 से ऊपर ले जा सकते हैं।   

बढ़ा लें क्रेडिट कार्ड की लिमिट 

सिबिल स्कोर को बढ़ाने के लिए आप अपने कार्ड की लिमिट (Credit Card Limit) को बढ़ा सकते हैं। हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने खर्च को उतना ही रखना है। कार्ड की लिमिट बढ़ने से Credit Utilization Ratio घट जाएगा, जिससे सिबिल स्कोर इम्प्रूव होगा। 

बंद न करें कोई कार्ड

सिबिल स्कोर खराब होने पर कभी भी पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिबिल स्कोर और खराब हो सकता है। दरअसल, क्रेडि कार्ड के जरिये क्रेडिट हिस्ट्री (Credit History) लंबी बनती है जो कि स्कोर को बढ़ाने में मदद करता है। 

लोन के लिए न करें अप्लाई

सिबिल स्कोप खराब होने पर कभी भी लोन (Loan) के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। बैंक या NBFC लोन अप्रूव्ड करने से पहले यूजर का क्रेडिट स्कोर चेक करती है। अगर स्कोर खराब होता है तो लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा बार-बार लोन के लिए अप्लाई करने पर आपका स्कोर गिर सकता है। यही कारण है कि एक्सपर्ट हमेशा सलाह देते हैं कि आपको सिबिल स्कोर को सही करने के बाद ही लोन के लिए आवेदन करना चाहिए। 

टाइम से भरें बिल

कई बार यूजर क्रेडिट कार्ड के बिल या ईएमआई (EMI) का भुगतान टाइम से नहीं करते हैं। इस वजह से उनका क्रेडिट स्कोर खराब होता है। अगर आपका स्कोर पहले से खराब है तब आपको सभी बिल या ईएमआई टाइम से भरना चाहिए ताकि स्कोर इम्प्रूव हो सके। 

सिबिल रिपोर्ट करें चेक

यूजर को समय-समय पर अपना सिबिल रिपोर्ट (CIBIL Report) चेक करना चाहिए। अगर रिपोर्ट में कोई गलती होती है तो उसे सुधारने के लिए रिपोर्ट किया जा सकता है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 21, 2025