OnePlus 13s जल्द भारत में धमाका करने को तैयार! फीचर्स देख कहेंगे- यही चाहिए था

OnePlus एक बार फिर अपने फैंस को सरप्राइज देने वाला है। कंपनी अपने मशहूर सीरीज में नया स्मार्टफोन OnePlus 13s लॉन्च करने जा रही है। अभी तक इसकी लॉन्च डेट (Launch Date) का ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह जल्द ही भारत में एंट्री लेने वाला है। इसकी डिजाइन से लेकर फीचर्स तक हर चीज प्रीमियम दिखाई दे रही है।

डिजाइन में दिखेगा नया ट्विस्ट (OnePlus 13s Design)

OnePlus 13s में आपको एक प्रीमियम डिजाइन (Premium Design) देखने को मिलेगा, जिसमें पीछे की तरफ वर्टिकल डुअल कैमरा सेटअप और LED फ्लैश दिया गया है। आगे की तरफ पंच-होल कैमरा और चारों तरफ पतले बेजेल्स इस फोन को बेहद स्टाइलिश लुक देते हैं।

फोन का लुक बहुत ही क्लासी और स्लीक होने वाला है, जो हाथ में लेने पर एक प्रीमियम फील देगा।

दमदार परफॉर्मेंस के लिए तगड़ा प्रोसेसर (OnePlus 13s Specifications)

OnePlus 13s में कंपनी 6.32 इंच का OLED डिस्प्ले (OLED Display) दे रही है। इसमें 1.5K रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट होगा। इसका मतलब है कि आपको स्क्रीन पर बेहद स्मूद एक्सपीरियंस मिलने वाला है, चाहे आप गेम खेलें या वीडियो देखें।

फोन में Qualcomm का नया Snapdragon 8 Elite चिपसेट (Snapdragon 8 Elite Chipset) होगा जो इसको सुपरफास्ट बनाता है। इसके साथ ही 12GB तक RAM और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलेगा।

बैटरी और चार्जिंग

अगर आप ज्यादा फोन यूज करते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। OnePlus 13s में 6,260mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है जो आपके पूरे दिन आराम से चलेगी। इसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग (90W Fast Charging) मिलेगी, जिससे बैटरी कुछ ही मिनटों में फुल हो जाएगी।

कैमरा (OnePlus 13s Camera)

OnePlus 13s में आपको 50MP का मेन कैमरा और 50MP टेलीफोटो लेंस (2x Optical Zoom) मिलेगा जो शानदार फोटोज खींचने में मदद करेगा। फ्रंट में 16MP का कैमरा दिया गया है , जिससे आपकी सेल्फी और वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस शानदार रहेगा।

OnePlus इस बार कुछ नया लेकर आ रहा है। कंपनी ने अपने सिग्नेचर Alert Slider को हटाकर एक नया Plus Key दिया है। यह एक कस्टमाइजेबल बटन होगा जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी शॉर्टकट या फंक्शन के लिए सेट कर सकते हैं।

कलर ऑप्शन और लॉन्च टाइमलाइन (OnePlus 13s Launch Expected Timeline)

OnePlus 13s को तीन कलर (ब्लैक, ग्रे और पिंक) ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फोन इस महीने के अंत तक भारत में लॉन्च हो सकता है।

कीमत क्या होगी? (OnePlus 13s Expected Price in India)

OnePlus 13s की कीमत भारत में लगभग ₹50,000 बताई जा रही है। वहीं अमेरिका में यह फोन $649 और दुबई में AED 2,100 के आसपास मिल सकता है। यानी कि ये फोन OnePlus 13R और OnePlus 13 के बीच का एक शानदार ऑप्शन हो सकता है।