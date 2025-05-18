Jaguar से लेकर Hero तक, सब Belrise के ग्राहक- Auto सेक्टर की यह कंपनी ला रही पैसा कमाने का बड़ा मौका

अगर आप शेयर बाजार में नए आईपीओ की तलाश में हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए खास हो सकता है। ऑटो सेक्टर से जुड़ी बेलराइज इंडस्ट्रीज (Belrise Industries IPO) 21 मई को अपना पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है, जो 23 मई को बंद होगा।

कंपनी ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बोली लगाने की तारीख 20 मई तय की गई है।

कितना है प्राइस बैंड (Belrise Industries IPO Price Band)

इस आईपीओ से कंपनी कुल ₹2150 करोड़ की राशि जुटाने की प्लानिंग कर रही है। इसके लिए कंपनी ने ₹85 से ₹90 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू होगा। कंपनी का कहना है कि इस फंड का बड़ा हिस्सा, यानी ₹1618 करोड़ अपने पुराने कर्ज चुकाने में खर्च किया जाएगा। दिसंबर 2024 तक कंपनी पर करीब ₹2600 करोड़ का कर्ज था, जिसे कम करने की प्लानिंग है।

आईपीओ अलॉटमेंट साइज (Belrise Industries IPO Allotment Size)

Belrise IPO में निवेश करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को कम से कम 166 शेयरों का लॉट खरीदना होगा। इस आईपीओ में 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए, 35% रिटेल निवेशकों के लिए और बाकी 15% नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है।

क्या करती है बेलराइज इंडस्ट्रीज? (About Belrise Industries)

बेलराइज इंडस्ट्रीज भारत की एक जानी-मानी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह टू-व्हीलर से लेकर फोर-व्हीलर और खेती-किसानी में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी सेफ्टी सिस्टम बनाती है। कंपनी मेटल फैब्रिकेशन, पॉलीमर प्रोडक्ट्स, मिरर सिस्टम, सस्पेंशन और सब-असेंबली जैसे प्रोडक्ट्स तैयार करती है।

कंपनी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके ग्राहक ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, इंग्लैंड, जापान और थाईलैंड में भी मौजूद हैं। भारत में इसके ग्राहकों में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, रॉयल एनफील्ड और जगुआर लैंडरोवर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है?(Belrise Industries Financial Performance)

Belrise Industries की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी की स्थिति मजबूत नजर आती है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने ₹7484.24 करोड़ का रेवेन्यू और ₹310.18 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 में रेवेन्यू ₹6582.50 करोड़ और प्रॉफिट ₹313.66 करोड़ था। हालांकि मुनाफे में मामूली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन रेवेन्यू में अच्छी बढ़त दिख रही है।

कंपनी के पास इस समय भारत में कुल 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जिससे इसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और डिमांड को पूरा करने की कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है।