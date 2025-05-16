IRFC Share Price: नवरत्न रेलवे पीएसयू स्टॉक में इस वजह से आई तेजी! 6% से ज्यादा चढ़ा भाव - Details

IRFC Share Price: नवरत्न रेलवे पीएसयू स्टॉक Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC) के शेयर में आज 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है।

स्टॉक अपने पिछले बंद भाव 130.20 रुपये के मुकाबले 131 रुपये पर खुला और 6% से अधिक की तेजी के साथ अपने इंट्राडे हाई 139 रुपये पर पहुंच गया।

IRFC Share Price

पीएसयू स्टॉक सुबह 11:37 बजे तक बीएसई पर 6.76% या 8.80 रुपये चढ़कर 139 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 6.65% या 8.66 रुपये की तेजी के साथ 138.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

क्यों है IRFC के स्टॉक में तेजी?

दरअसल रेलवे पीएसयू स्टॉक में आज यह तेजी हेवी वॉल्यूम के कारण है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह सुबह 11:29 बजे तक कंपनी के 24,20,270 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

IRFC Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 19 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 7 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो स्टॉक पिछले 1 साल में 11 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर 552 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

IRFC Dividend History

कंपनी ने शेयरधारकों को आखिरी बार मार्च 2025 में 0.80 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2024 में 0.80 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2024 में 0.70 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2023 में 0.80 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2023 में 0.70 रुपये का डिविडेंड दिया था।

IRFC के बारे में

IRFC भारतीय रेलवे की एक समर्पित वित्तीय शाखा है, जिसकी स्थापना दिसंबर 1986 में रेलवे की अतिरिक्त बजटीय संसाधन आवश्यकताओं के लिए धन जुटाने के लिए की गई थी। यह भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न कंपनी है, और यह भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक NBFC के रूप में रजिस्टर्ड कंपनी है।

