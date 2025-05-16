RVNL Share Price: रेलवे पीएसयू स्टॉक Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL) के शेयर में आज ताबड़तोड़ रैली देखने को मिल रही है। सुबह 11:15 बजे तक स्टॉक आज करीब 10% चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

पीएसयू स्टॉक आज 381.40 रुपये पर खुला था और खबर लिखे जाने तक इसने अपना इंट्राडे हाई 415 रुपये को टच कर लिया है। बीएसई के डेटा के मुताबिक आज सुबह 10:27 बजे तक कंपनी के 15,29,633 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

क्यों भाग रहा RVNL का शेयर?

स्टॉक में यह तेजी कंपनी को मिले एक बड़े ऑर्डर के बाद आई है।

कंपनी ने गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे मध्य रेलवे से "3000 मीट्रिक टन लोडिंग टारगेट को पूरा करने के लिए मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में इटारसी - अमला सेक्शन में फीडिंग सिस्टम में मौजूदा 1x25 केवी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को 2x25 केवी में अपग्रेड करने के लिए OHE मोडिफिकेशन वर्क" के लिए LoA मिला है।

RVNL को यह काम 24 महीने में पूरा करना है। इस ऑर्डर का साइज 115,79,37,241.11 रुपये यानी 115.79 करोड़ रुपये का है।

RVNL Share Price

सुबह 11:15 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 9.87% या 37.10 रुपये की तेजी के साथ 413 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर शेयर 9.70% या 36.50 रुपये की तेजी के साथ 412.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

जल्दी ही होगी डिविडेंड की घोषणा?

गुरुवार को ही एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स आगामी बुधवार 21 मई को वित्त वर्ष 25 के लिए डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे।

RVNL Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार सितंबर 2024 में 2.11 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2023 में 0.36 रुपये का डिविडेंड, अप्रैल 2023 में 1.77 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2022 में 0.25 रुपये का डिविडेंड और मार्च 2022 में 1.58 रुपये का डिविडेंड दिया था।