Cochin Shipyard Share Price: जारी है बंपर रैली! आज फिर 12% से ज्यादा चढ़ा भाव - ये है बड़ी वजह

Newsशेयर बाज़ारCochin Shipyard Share Price: जारी है बंपर रैली! आज फिर 12% से ज्यादा चढ़ा भाव - ये है बड़ी वजह

Cochin Shipyard के स्टॉक में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 12% से अधिक चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 16, 2025 11:10 IST

Cochin Shipyard Share Price: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन एक बार फिर से डिफेंस सेक्टर की दिग्गज सरकारी कंपनी Cochin Shipyard के स्टॉक में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 12% से अधिक चढ़कर ट्रेड कर रहा है। 

सुबह 10:26 बजे तक बीएसई के डेटा के मुताबिक कंपनी के 18,54,579 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

क्यों दौड़ रहा है स्टॉक?

मार्च तिमाही की मजबूत रिजल्ट और डिफेंस सेक्टर में मल्टी ईयर ऑर्डर उछाल की संभावना के बीच स्टॉक में यह तेजी देखने को मिल रही है।

Cochin Shipyard Q4 FY25 Results

Q4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट YoY 11% बढ़कर 287.18 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले इसी तिमाही में 258.88 करोड़ रुपये था। Q4 में कंपनी का राजस्व 37% बढ़कर 1757.65 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले इसी तिमाही में यह 1286.04 करोड़ रुपये था।

हालांकि, EBITDA साल दर साल आधार पर 286 करोड़ रुपये के मुकाबले चौथी तिमाही में घटकर 253 करोड़ रुपये रह गया। EBITDA मार्जिन भी एक साल पहले की चौथी तिमाही के 23.35% के मुकाबले चौथी तिमाही में घटकर 15.35% रह गया।

Cochin Shipyard Dividend 

Q4 रिजल्ट के साथ-साथ कंपनी ने 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 2.25 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने की भी घोषणा की है।

Cochin Shipyard Share Price

सुबह 11 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 11.87% या 215.10 रुपये की तेजी के साथ 2027.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 11.71% या 212.20 रुपये चढ़कर 2,024.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Cochin Shipyard Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 35 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 63 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 53 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 49 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 630 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 1180 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1522 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 16, 2025