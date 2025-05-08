Srigee DLM IPO Allotment: शेयर मिले या नहीं? DIRECT LINKS से ऐसे करें चेक - Step by Step Process

Srigee DLM IPO Allotment: SME आईपीओ Srigee DLM Limited का आज अलॉटमेंट होना है। अगर आपने भी इस आईपीओ में पैसा लगाया है तो इस खबर में नीचे दिए गए DIRECT LINK के जरिए आप आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।

इस आईपीओ का साइज सिर्फ 16.98 करोड़ रुपये का था और यह पूरी तरह से फ्रेश इश्यू था जहां कंपनी ने 17.15 लाख इक्विटी शेयरों की पेशकश की थी। इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 5 मई से 7 मई तक के लिए खुला था। इस आईपीओ के रजिस्ट्रार Bigshare Services Pvt Ltd है।

चलिए जानते हैं रजिस्ट्रार और बीएसई के डायरेक्ट लिंक के जरिए आप अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।

Bigshare Services के DIRECT LINK से ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

सबसे पहले आप https://ipo.bigshareonline.com/ipo_status.html लिंक पर क्लिक करें।



इसके बाद Select Company में Srigee DLM Limited को चुनें (नोट- कंपनी का नाम तब दिखेगा जब अलॉटमेंट होगा)



इसके बाद Selection Type में Application No., Beneficiary Id, या PAN No. में से किसी एक को चुनें और दर्ज करें।



इसके बाद Captcha कोड दर्ज करें और Search पर क्लिक करें। आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।

BSE के DIRECT LINK से ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

सबसे पहले आप https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx लिंक पर जाएं।



इसके बाद Issue Type में Equity को चुनें।



इसके बाद Issue Name में Srigee DLM Limited को चुनें।



इसके बाद Application No या PAN किसी एक को चुनें और दर्ज करें।



इसके बाद I’m not a robot पर क्लिक करें।



इसके बाद Search बटन दबाएं । आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।

Srigee DLM IPO Details

कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 99 रुपये का रखा था और लॉट साइज 1200 शेयरों का था। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम 1,12,800 रुपये का निवेश करना था।

श्रीजी डीएलएम प्राइवेट लिमिटेड ने उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए प्लास्टिक मोल्डिंग के साथ शुरुआत की। 2013 तक, कंपनी ने घरेलू उपकरण मोल्डिंग को डायवसिफाइ किया और एडवांस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों को जोड़कर अपनी क्षमता को बढ़ाया।

