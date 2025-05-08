Dividend Stock: आज अंतिम मौका! हर शेयर पर ₹265 का डिविडेंड दे रही है ये IT कंपनी - आपके पास ये शेयर है?

Dividend Stock Today: गुरुवार को सुबह 10:28 बजे तक सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर ट्रेड कर रहे थे। इस बीच आज IT सेक्टर की कंपनी Oracle Financial Services Software Ltd के स्टॉक में आज बंपर कमाई का मौका है। दरअसल स्टॉक आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है।

इसका मतलब अगर आज के दिन तक अगर आपके पास कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।

कंपनी ने 5300% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। साथ ही साथ कंपनी ने इस डिविडेंड की पेमेंट डेट भी तय कर दिया है। चलिए जानते हैं आपके खाते में कब तक डिविडेंड के पैसे आएंगे।

Oracle Financial Dividend

कंपनी ने शेयरधारकों के लिए वित्त वर्ष 25 के लिए 5300% के अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसका मतलब कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 265 रुपये का डिविडेंड देगी।

Oracle Financial Dividend Payment Date

कंपनी ने बाताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट शनिवार 17 मई 2025 को या उससे पहले-पहले कर देगी।

Oracle Financial Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले मई 2024 में 240 रुपये का डिविडेंड, मई 2023 में 225 रुपये का डिविडेंड, मई 2022 में 190 रुपये का डिविडेंड और मई 2021 में 200 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Oracle Financial Q4 FY25 Results

साल-दर-साल आधार पर, कंपनी के नेट प्रॉफिट में 14.96% की वृद्धि हुई, जबकि Q4 FY25 में नेट सेल में 4.50% की वृद्धि हुई। Q4 FY24 में PAT 839 करोड़ रुपये रहा, जो साल-दर-साल 6.85% और तिमाही-दर-तिमाही 8.96% अधिक था। परिचालन आय 757 करोड़ रुपये रही, जो साल-दर-साल 8% और तिमाही-दर-तिमाही 8.1% अधिक थी।

तिमाही के दौरान कंपनी के प्रोडक्ट कारोबार ने 1,541 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया, जो पिछले साल की समान तिमाही से 3% अधिक है। सर्विस बिजनेस ने 176 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया, जो पिछले साल की समान तिमाही से 16% अधिक है।

Oracle Financial Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 10:48 बजे तक एनएसई पर 0.35% या 29 रुपये चढ़कर 8,295.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.21% या 17.05 रुपये की तेजी के साथ 8298.05 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।