PM Jan Aushadhi Yojana: सरकारी मदद से कम लागत में बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं? तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना (PM Jan Aushadhi Yojana) आपके लिए सुनहरा मौका है। इस स्कीम के तहत अब फिर से जन औषधि केंद्र (Jan Aushadhi Kendra) के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इस योजना के तहत दवा की दुकान खोलते हैं, तो आपको सरकार से आर्थिक मदद के साथ-साथ हर दवा पर 20% तक का सीधा मुनाफा भी मिलता है।

रजिस्ट्रेशन कैसे करें? (PM Jan Aushadhi Yojana Registration Process)

अगर आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत आसान है। इसके लिए आपको जन औषधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिये गए स्टेप्स को फॉलो करें-

स्टेप 1: सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं और ‘Apply for Kendra’ ऑप्शन चुनें।

स्टेप 2: फिर ‘Register Now’ पर क्लिक कर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।

स्टेप 3: ईमेल पर आए लॉगिन डिटेल्स से लॉगिन करें।

स्टेप 4: एप्लीकेशन फॉर्म भरें और उस जगह का सेलेक्ट करें जहां आप केंद्र खोलना चाहते हैं।

स्टेप 5: जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (Pan Card), बैंक स्टेटमेंट आदि अपलोड करें।

स्टेप 6: लास्ट में एप्लीकेशन फीस भरें और सबमिट करें।

हर दवा पर मिलेगा सीधा मुनाफा (PM Jan Aushadhi Yojana Benefits)

जन औषधि केंद्र खोलने पर आपको हर दवा की MRP पर 20% मुनाफा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी दवा की कीमत ₹100 है, तो बेचने पर ₹20 का फायदा सीधा आपकी जेब में जाएगा। ये कमाई हर बिक्री पर मिलेगी, जिससे धीरे-धीरे अच्छी इनकम बनने लगती है।

इनके के लिए ज्यादा फायदे

सरकार ने योजना में सामाजिक वर्गों को खास प्राथमिकता दी है। अगर आप महिला, दिव्यांग या एससी/एसटी वर्ग से आते हैं तो आपको स्पेशल इंसेंटिव भी मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आप हिमालयी या नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में केंद्र खोलते हैं, तो सरकार की ओर से ₹2 लाख तक की अतिरिक्त मदद भी मिल सकती है।

क्या है पात्रता (PM Jan Aushadhi Yojana Eligibilty)

इस योजना का लाभ वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास D. Pharma या B. Pharma की डिग्री है। अगर आपके पास यह डिग्री नहीं है तो आप ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर रख सकते हैं जिसके पास ये डिग्री हो।