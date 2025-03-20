Best Business Ideas: आज के समय में हर कोई चाहता है कि वो अपना खुद का बिजनेस करें। लेकिन अक्सर लोग बिजनेस के नाम से यही समझते है ज्यादा इन्वेस्टमेंट (Less Investment Business) करना पड़ेगा। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से वह अपना बिजनेस मैन (How to become a business man) बनने का सपना ही छोड़ देते है। अगर आपको भी बिजनेस मैन बनना है और ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो यह आर्टिकल आपके लिए है।

advertisement

आज हम आपको कम इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस के बारे में बताएंगे। जिससे आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।

कैसे शुरू करें Bakery Business

आज के समय में बेकरी बिजनेस (Bakery Business Plan) सबसे अच्छा ऑप्शन बन कर सामने आया है। इसकी डिमांड साभर रहती है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं है। इन दोनों तरीकों से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

अगर आप बेकरी शॉप खोल रहे हैं तो आपको माल दूसरी जगह से मंगाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको शॉप का किराया भी देना पड़ेगा। इसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। वही, अगर आप यह बिजनेस घर से शुरू करते हैं तो कम निवेश से ज्यादा मुनाफा बना सकते हैं।

वहीं आप खुद की बेकरी मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं तो भी आपको एक जगह की जरूरत होगी। बेकरी मैन्यूफैक्चरिंग के लिए आपको बड़ी जगह चाहिए जहां आप मशीन को इंस्टॉल कर सकें और थोड़ा रॉ-मटेरियल भी रख पाएं।

कितनी लागत और कितना मुनाफा?

अगर आप बेकरी शॉप खोलते हैं तो कम से कम ₹50,000 का निवेश करना होगा। वहीं, आप घर पर बेकिंग करने पर आपको 10,000 से 20,000 की इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आपको दिन में 10 स 15 ऑर्डर मिलते हैं तो आप हर एक छोटे ऑर्डर पर ₹200-₹500 का मुनाफा कमा सकते हैं।

अपने बिजनेस को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बढ़ा सकते हैं। चाहें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग (Social Media Marketing) के जरिये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा Swiggy और Zomato पर अपनी बेकरी लिस्ट (Bakery Listing) कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिले। यहां तक कि आप लोकल कैफे और ऑफिस से टाईअप भी कर सकते हैं।