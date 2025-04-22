Business Idea: साफ पानी की बढ़ती डिमांड ने खोल दिया कमाई का बड़ा मौका, जानिए कैसे शुरू करें अपना बिजनेस



भारत में पानी अब सिर्फ जरूरत नहीं, एक बढ़ता हुआ बिजनेस (Water Business) बन चुका है। खासकर बारिश या गर्मी के मौसम में जब सप्लाई का पानी गंदा आता है, तब लोग साफ और फिल्टर्ड पानी की तलाश में रहते हैं। ऐसे में मिनरल वॉटर प्लांट (Mineral Water Plant) या RO Water Supply बिजनेस में काफी मुनाफा है।

क्यों बढ़ रही है पानी की मांग

प्रदूषण और मिलावट के इस दौर में हर कोई चाहता है कि वो और उसके परिवार को शुद्ध पानी मिले। गंदा पानी ना सिर्फ बीमारियों की वजह बनता है बल्कि लोगों की सेहत पर भी बड़ा असर डालता है। यही वजह है कि पैक्ड वाटर (Packaged Drinking Water) का मार्केट हर साल लगभग 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है।

कम लागत, बड़ा मुनाफा

अगर आपके पास 4 से 5 लाख रुपये तक की पूंजी है तो आप आराम से यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक Commercial RO Plant, कुछ Water Cans (जैसे 20 लीटर वाले जार) और स्टोरेज का इंतजाम करना होगी। आज मार्केट में कई कंपनियां हैं जो 50,000 से 2 लाख रुपये तक में RO प्लांट सेट कर देती हैं।

कैसे शुरू करें ये बिजनेस? (How to Start a Mineral Water Business?)

स्टेप 1: सबसे पहले एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन (Company Registration) कराएं।

स्टेप 2: अब कंपनी का GST नंबर और कंपनी का PAN कार्ड बनवाएं।

स्टेप 3: बोरिंग, RO मशीन, चिलर और पानी रखने के लिए कम से कम 1000 से 1500 स्क्वायर फीट जगह किराए पर लें या खरीदें।

स्टेप 4: आपको इस बिजनेस के लिए प्रशासन से लाइसेंस और ISI नंबर लेना जरूरी है।

आप शुरुआती खर्च के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं।

कितनी होगी कमाई?

मान लीजिए आपके पास 150 रेगुलर ग्राहक हैं और हर दिन एक जार की सप्लाई हो रही है। अगर आप प्रति जार 25 रुपये लेते हैं, तो महीने की कुल इनकम ₹1,12,500 होती है। इसमें से बिजली, पेट्रोल, सैलरी और किराए जैसे खर्चों को घटाने के बाद भी ₹15,000 से ₹20,000 तक का मुनाफा (Profit Margin) बचता है। ग्राहक बढ़ने के साथ ही कमाई भी लगातार बढ़ेगी।

क्या है इस बिजनेस की चुनौतियां?

इस बिजनेस में Water Delivery, बोतल और जार की तोड़-फोड़ और चोरी बड़ी परेशानी होती है। इसके साथ ही, अगर सप्लाई में कोई गड़बड़ी आई तो ग्राहक तुरंत दूसरी कंपनी की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए क्वालिटी और समय पर डिलीवरी ही आपके बिजनेस को टिकाऊ बनाएगी।