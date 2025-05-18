scorecardresearch
PSU शेयरों में अब नहीं रही पुरानी चमक, लेकिन इन सेक्टर्स में है दम

Stock In Focus: अगर आप सरकारी शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि बैंक और डिफेंस स्टॉक में से किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 18, 2025 15:01 IST
शेयर बाजार में एक समय ऐसा भी था जब सरकारी कंपनियों यानी पीएसयू (PSU Stocks) के शेयर निवेशकों की पहली पसंद हुआ करते थे। लेकिन अब हालात कुछ अलग हैं। साल 2025 की शुरुआत से अब तक इनमें ज्यादा कमाई नहीं हुई है। हालांकि, कुछ चुनिंदा सेक्टर जैसे डिफेंस और शिपबिल्डिंग ने अब भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है।

साल 2025 में अब तक कैसा रही परफॉर्मेंस?

Nifty CPSE Index इस साल यानी 2025 में 14 मई तक केवल 4.14% चढ़ा है, जबकि Nifty 50 की बढ़त 4.3% रही। तुलना करें तो 2024 में CPSE Index ने 25.25% और 2023 में 73.7% की शानदार ग्रोथ दी थी। इससे साफ है कि पीएसयू शेयरों का परफॉर्मेंस इस साल फीका रहा है।

डिफेंस शेयरों में दिखी तेजी

जहां बाकी पीएसयू शेयरों का हाल ठंडा रहा, वहीं डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। Bharat Dynamics, Bharat Electronics, Mishra Dhatu Nigam, Hindustan Aeronautics, Mazagon Dock, Cochin Shipyard जैसी कंपनियों के शेयरों में 10% से लेकर 59% तक की उछाल दर्ज की गई है।

डिफेंस शेयरों में तेजी का कारण भारत-पाकिस्तान के तनाव और सरकार की इंडिजेनाइजेशन (स्थानीय उत्पादन) नीति मानी जा रही है। शिपबिल्डिंग सेक्टर में भी सरकार की समुद्री ढांचे को सुधारने की योजनाओं से तेजी आई है।

NBCC और SAIL भी कर रहे शानदार परफॉर्मेंस

डिफेंस के अलावा जिन कंपनियों ने बेहतर रिटर्न दिया है उनमें NBCC, SAIL, BPCL, IOC, NMDC और MOIL जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन शेयरों ने 2025 में अब तक 15% तक की बढ़त दिखाई है।

PSU बैंकों में भी दिखा दम

पीएसयू बैंकों की बात करें तो Union Bank, Indian Bank, Bank of India और Canara Bank जैसे शेयरों ने भी Nifty 50 से बेहतर प्रदर्शन किया है। इनमें 5.5% से 12% तक की बढ़त देखी गई है।

किन शेयरों पर रखें नजर?

स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल निवेशकों को PSU Banks, Oil Refining Companies, GAIL और Coal India जैसी कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां अच्छी Dividend Yield देती हैं और मार्केट के उतार-चढ़ाव से काफी हद तक सुरक्षित रहती हैं।

मार्केट एक्सपर्ट दीपक जसानी का मानना है कि PSU बैंक सबसे सेफ ऑप्शन हैं, जबकि GAIL और Coal India जैसे स्टॉक्स ग्लोबल संकटों से काफी हद तक अछूते रहते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 18, 2025