Dividend and Stock Split Next Week: Page Industries, Ashok Leyland, LTIMindtree सहित रडार पर रहेंगे ये स्टॉक्स

Corporate Actions Next Week: अगले कारोबारी हफ्ते (19-23 मई) को ऐसे कई शेयर हैं जिनमें बड़ा कॉरपोरेट एक्शन होने जा रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख शेयरों के नाम हैं: Page Industries, Ashok Leyland, LTIMindtree और Emami.

इन कॉरपोरेट एक्शन में Dividend और Stock Split शामिल है। चलिए जानते हैं कब किस शेयर में कौन सा कॉरपोरेट एक्शन होने वाला है।

Stock Split Next Week

Colab Platforms Ltd का शेयर बुधवार 21 मई को Ex-Stock Split ट्रेड करेगा। कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयरों में तोड़ेगी।

Dividend Stocks Next Week

Odyssey Technologies का शेयर बुधवार 21 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 1 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी।

Page Industries का शेयर बुधवार 21 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 200 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Ashok Leyland का शेयर गुरुवार 22 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 4.25 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

Emami का शेयर गुरुवार 22 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 2 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देगी।

GM Breweries का शेयर गुरुवार 22 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 7.50 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी।

Havells India का शेयर शुक्रवार 23 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 6 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी।

LTIMindtree का शेयर शुक्रवार 23 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 45 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी।

Keystone Realtors का शेयर शुक्रवार 23 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 1.50 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी।

Sula Vineyards का शेयर शुक्रवार 23 मई को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी हर शेयर पर 3.60 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी।