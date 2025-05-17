Railway Penny Stock: शुक्रवार को तकरीबन रेलवे स्टॉक में तेजी देखने को मिली। जब बात रेलवे स्टॉक की आती है तो निवेशकों के कान खड़े हो जाते हैं। ऐसे में अगर भी रेलवे सेक्टर से जुड़े पेनी स्टॉक्स की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है।

आज हम आपके लिए एक ऐसा रेलवे स्टॉक लेकर आए हैं जिसके शेयर की कीमत 10 रुपये से कम है। इस शेयर में पिछले 1 महीने में शानदार तेजी देखने को मिल रही है और स्टॉक इस दौरान 24 प्रतिशत चढ़ा है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Cressanda Railway Solutions Ltd.

Cressanda Railway Solutions Share Price

शुक्रवार को स्टॉक बीएसई पर 1.41% या 0.07 रुपये चढ़कर 5.04 रुपये पर बंद हुआ। बीते कारोबारी दिन यह शेयर 5.05 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था।

स्टॉक का 52 Week High 15.46 रुपये है जो शेयर ने 16 सितंबर 2024 को बनाय था वहीं स्टॉक का 52 Week Low 3.89 रुपये है जो शेयर ने 09 अप्रैल को टच किया था।

Cressanda Railway Solutions के बारे में

क्रेसांडा रेलवे सॉल्यूशंस लिमिटेड (पूर्व में क्रेसांडा सॉल्यूशंस लिमिटेड) एक भारतीय कंपनी है जो मुख्य रूप से रेलवे auxiliary सर्विस प्रदान करने में लगी हुई है, जिसमें आईटी, डिजिटल मीडिया और आईटी-सक्षम सेवाएं शामिल हैं।

कंपनी ट्रांज़िट डिस्प्ले विज्ञापन, रेलवे कंसीयज सर्विस और ऑन-बोर्ड वाई-फाई और मनोरंजन सहित कई समाधान प्रदान करती है। कंपनी कंटेंट लाइसेंसिंग, मूवी सिंडिकेशन और डिजिटल मीडिया सॉल्यूशनो में भी शामिल है।

Cressanda Railway Solutions Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 11 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 36 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 58 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 84 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

हालांकि स्टॉक पिछले 5 साल में 2552 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।