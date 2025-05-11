scorecardresearch
₹2000 के अंदर शानदार हेडफोन! Urban HX 30 का रिव्यू पढ़ने के बाद आप भी कहेंगे– लेना तो बनता है

Best Headphone under Rs2000: अगर आप बेस्ट हेडफोन की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको Urban HX 30 ट्राय करना चाहिए। हमने इस हेडफोन को कुछ वक्त ट्राय किया और इस आर्टिकल में हम इसका रिव्यू बताएंगे।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 11, 2025 11:28 IST
Urban HX 30
Urban HX 30

Tech Gadget Review: आजकल हर कोई चाहता है ऐसा हेडफोन जो दिखने में कूल हो, आवाज जबरदस्त दे और पॉकेट पर भी भारी न पड़े। ऐसे में Urban HX 30 (Model X5) बिल्कुल फिट बैठता है। अगर आप म्यूजिक लवर हैं, कॉल्स ज्यादा करते हैं या ट्रैवल में मस्त हेडफोन चाहिए, तो ये हेडफोन आपको खुश कर सकता है।

पहनते ही लगेगा प्रीमियम

Urban HX 30 का डिजाइन बड़ा स्टाइलिश है। इसके ईयरमफ्स सॉफ्ट और प्रीमियम क्वालिटी के हैं, जो लंबे समय तक पहनने पर भी कानों में दर्द नहीं करते। हल्का वजन इसे ट्रैवल, ऑफिस या मेट्रो जैसे डेली यूज़ के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है।

Super HD ऑडियो का मजा

इस हेडफोन में Super HD साउंड है, जो हर बीट को साफ और दमदार बना देता है। बेस (bass) भी अच्छा है, खासकर 75 Hz। इसका मतलब है कि यह हेडफोन हर तरह के गानों के लिए बढ़िया है। हां, अगर आप प्रोफेशनल म्यूजिक एडिटर हैं तो शायद आपको थोड़ी और डीपनेस चाहिए होगी, लेकिन आम यूजर के लिए ये काफी है।

इस हेडफोन की सबसे खास बात इसका Hybrid ANC (Active Noise Cancellation) फीचर है। यह आसपास की आवाज को 32 dB तक कम कर देता है। इससे ऑफिस, कैफे या मेट्रो में भी गाना सुनना या कॉल पर बात करना आसान हो जाता है।

सब कुछ एक टच में

Bluetooth 5.4V के साथ ये हेडफोन 12 मीटर तक का मजबूत कनेक्शन देता है। लैग (latency) भी न के बराबर है। टच कंट्रोल्स और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट इसे और भी एडवांस बनाते हैं। इस हेडफोन में म्यूजिक प्ले, कॉल रिसीव या गूगल असिस्टेंट को एक्टिव करना सबकुछ आसान है। Dual mic system की वजह से फोन कॉल्स और ऑनलाइन मीटिंग्स में आपकी आवाज साफ और क्लियर आती है। 

15 घंटे का nonstop म्यूजिक

एक बार चार्ज करने के बाद ये हेडफोन 15 घंटे तक चल सकता है और 45 घंटे तक स्टैंडबाय में रहता है। चार्जिंग टाइम 1.5 से 2 घंटे है, जो ठीक-ठाक है। पैकेज में USB-C टाइप चार्जिंग केबल भी मिलती है।

खरीदें या नहीं?

अगर आप बजट में शानदार ANC हेडफोन ढूंढ़ रहे हैं तो Urban HX 30 एकदम परफेक्ट है। इस हेडफोन में स्टाइल, साउंड, फीचर्स हैं। इसमें थोड़ा और डीप बेस या फास्ट चार्जिंग होती तो मजा दोगुना हो जाता, लेकिन इस दाम में ये हेडफोन कमाल है।

