Multibagger Stock: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच कई शेयरों ने निवेशको को बंपर रिटर्न दिया है। इस लिस्ट में ट्यूब कंपनी Rajasthan tube manufacturing company ltd भी शामिल है।

राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के शेयर (Rajasthan Tube Manufacturing Company Share) ने निवेशकों को अभी तक शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी ने हाल ही में स्टॉक स्प्लिट का एलान किया है,जिसके बाद शेयरों में तेजी देखने को मिली है।

6 मई 2025 के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर (Rajasthan Tube Manufacturing Company Share Price) पर 2 फीसदी का अपर सर्किट लगा था। आज स्टॉक ₹298.50 प्रति शेयर के भाव पर बंद हुआ था। आपको बता दें कि इस शेयर ने दो साल में 2300 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट (Rajasthan Tube Manufacturing Company Stock Split Record Date)

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शेयरों को 1:10 रेश्यो में स्प्लिट करेगा। इसका मतलब है शेयर की फेस वैल्यू ₹10 से घटकर ₹1 हो जाएगी।

कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट 8 मई 2025 निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास 8 मई तक शेयर होंगे उन्हें ही स्टॉक स्प्लिट का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया था।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Rajasthan Tube Manufacturing Company Share History)

कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। BSE की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार एक महीने में कंपनी के शेयर 22.46 फीसदी चढ़ा है। वहीं, साल 2025 में अभी तक स्टॉक में 224.17 फीसदी की तेजी आई है।

इसी तरह शेयर बीते 6 महीने में 659.35 फीसदी चढ़ा है। वहीं, एक साल में स्टॉक में 787.34 फीसदी की तेजी देखी गई है। स्टॉक ने पांच साल में 2,373.07 फीसदी का रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने साल 2020 में 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती। आपको बता दें कि कंपनी का मार्केट-कैप 131.94 करोड़ रुपये है।