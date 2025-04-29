Multibagger Stock: 5 साल में ₹1 लाख को बनाया ₹36 लाख! अब 1 पर 1 फ्री शेयर दे रही है कंपनी - आज है RECORD DATE

scorecardresearch
कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी हर 1 शेयर पर 1 शेयर फ्री में देगी।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 29, 2025 10:47 IST

Multibagger Stock: मंगलवार को शेयर बाजार में सुबह 10:24 बजे तक सुस्त कारोबार के बीच Captain Technocast के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। आज कंपनी द्वारा घोषित बोनस इश्यू का रिकॉर्ड डेट है। 

हालांकि आज इस शेयर की ट्रेडिंग विंडो बंद है। 28 अप्रैल को शेयर बीएसई पर 7.14% या 35.75 रुपये की तेजी के साथ 536.75 रुपये पर बंद हुआ है। 

Captain Technocast Bonus Issue

कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी हर 1 शेयर पर 1 शेयर फ्री में देगी। 

Captain Technocast Bonus Issue History

इससे पहले कंपनी ने साल 2019 में भी  1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी किया था। 

Captain Technocast Multibagger Return

यह शेयर पिचले 5 दिन में 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक 58 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 191 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 3499 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

14 मई 2020 को इस शेयर की कीमत सिर्फ 15 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने 1,00,000 रुपये का निवेशक किया होता तो आज उस निवेशक के पास 35,92,974 रुपये यानी करीब 36 लाख रुपये का कॉर्पस होता। 

Captain Technocast Dividend History

बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार सितंबर 2023, सितंबर 2022, सितंबर 2021 और जुलाई 2019 में 0.20 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं अगस्त 2018 में कंपनी ने 0.30 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Captain Technocast के बारे में

कैप्टन टेक्नोकास्ट लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की मेटल कास्टिंग के निर्माण, निर्यात और आपूर्ति में लगी हुई है। वे निवेश कास्टिंग में विशेषज्ञ हैं और ऑटोमोटिव, रक्षा, एयरोस्पेस और बिजली सहित विभिन्न उद्योगों में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। कंपनी की स्थापना 2010 में राजकोट, गुजरात, भारत में हुई थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
