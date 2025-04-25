scorecardresearch
Engineering कंपनी को मिला ₹2000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, अब फिर उठ खड़ा हुआ Multibagger Stock

Multibagger Stock: शेयर बाजार में 45 रुपये के भाव वाले Patel Engineering Share तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी को मिले 2000 करोड़ रुपये के ऑर्डर के बाद तेजी आई है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 25, 2025 11:09 IST
Multibagger stock Patel Engineering share price return details
Small-Cap Share Under Rs50: शेयर बाजार के दोनों सूचकांक उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी (Nifty) करीब 1 फीसदी गिर गए हैं। इस गिरावट के पीछे ग्लोबल मार्केट से मिल रहे कमजोर संकेत हैं। जहां एक तरफ स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ Patel Engineering Share में तेजी आई है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसे 2,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। 

पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर 1.56 फीसदी की बढ़त के साथ 44.30 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे। आज कंपनी के शेयर में करीब 1 फीसदी की तेजी आई है। सुबह करीब 11 बजे कंपनी के शेयर पटेल इंजीनियरिंग के शेयर 0.99 फीसदी की तेजी के साथ 44.83 रुपये प्रति शेयर पर ट्रे़ड कर रहा था। 

दो कंपनियों से मिला बड़ा ऑर्डर

पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि उसे 2,037 करोड़ रुपये के टोटल ऑर्डर वैल्यू के प्रोजेक्ट मिले हैं। कंपनी को पहला ऑर्डर CIDCO से मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी को रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके Kondhane डैम के निर्माण से जुड़े काम करने होंगे। कंपनी को यह प्रोजेक्ट नेक्सट 42 महीनों में पूरा करना होगा। 

वहीं, दूसरा प्रोजेक्ट NEEPCO से मिला है। NEEPCO से कंपनी को 718 करोड़ रुपये की हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट मिला है। यह अरुणाचल प्रदेश में 240 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। कंपनी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट अगले 44 महीने में पूरा होगा।

शेयर ने दिया शानदार रिटर्न (Patel Engineering Share Performance)

कंपनी के शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। BSE वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी का मार्केट-कैप (Patel Engineering Market-Cap) 3,760.85 करोड़ रुपये है। शेयर का 52-वीक हाई ₹74.38 है और 52-वीक लो ₹33.65 है।

BSE Analytics के अनुसार दो हफ्ते में शेयर में 12.46 फीसदी की तेजी आई है। वहीं 2025 में अभी तक स्टॉक 13 फीसदी गिर गया है। पिछले एक साल में स्टॉक 31 फीसदी गिरा है। हालांकि, शेयर ने दो साल में 125.38 फीसदी का रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 298.67 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। 

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 25, 2025