Multibagger Stock: 3 साल में 789% रिटर्न देने वाला शेयर फिर सुर्खियों में, जानिए क्यों

Stock in Focus: Standard Capital Markets के शेयर फोकस में है। कंपनी ने हाल ही में बोर्ड मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 15, 2025 16:51 IST
Standard Capital Markets Limited Share

Standard Capital Markets Ltd. एक छोटा लेकिन दमदार शेयर है। इस शेयर ने सिर्फ तीन साल में अपने निवेशकों को 789% तक का जबरदस्त रिटर्न दिया है। स्टॉक का शेयर ₹0.09 से बढ़कर अब ₹0.80 तक पहुंच चुका है। एक बार फिर से यह स्टॉक फोकस में आ गया है। दरअसल, हाल ही में कंपनी ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं।

आपको बता दें कि कंपनी के शेयर अभी ₹0.80 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका 52-वीक हाई ₹3.52 रहा है। यानी यह शेयर अपने हाई से करीब 77% नीचे है। लेकिन कंपनी के पिछले पांच सालों का मुनाफा हर साल औसतन 173% की दर से बढ़ा है।

EGM में लिया बड़ा फैसला

कंपनी ने हाल ही में अपनी EGM में बड़े फैसले लिए हैं। बोर्ड ऑफ मीटिंग में शेयरों की संख्या बढ़ाने और कुछ नॉन-प्रमोटर कंपनियों को 72 करोड़ से ज्यादा शेयर देने की मंजूरी दी। इसके अलावा दो नई ऑडिटर कंपनियां भी नियुक्त की गईं।

कंपनी ने 100 करोड़ के NCDs (Non-Convertible Debentures) जारी किए हैं। यह एक तरह से कंपनी के लिए फंड जुटाने का तरीका है जिससे कंपनी अपने बिजनेस को और बढ़ा सकेगी।

नया बिजनेस शुरू किया

कंपनी ने Asset Reconstruction Company (ARC) नाम से एक नया बिजनेस शुरू किया है। इसमें 300 करोड़ रुपये लगाए हैं। इसका काम होगा खराब लोन यानी NPA को ठीक करना और उन्हें फायदा देने वाले एसेट में बदलना। इससे कंपनी को 15-20% तक का मुनाफा मिल सकता है।

कंपनी अब एजुकेशन लोन भी दे रही है। इस साल अब तक 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को लोन मिल चुका है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट जैसे कोर्स के लिए कंपनी कम डॉक्यूमेंट्स में और आसान किस्तों में लोन दे रही है। इससे स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को राहत मिलेगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 15, 2025