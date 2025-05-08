FPI को पसंद आ रहे ये स्टॉक, 360 One-GoDigit जैसी 12 कंपनी में बढ़ा ली छुपके से हिस्सेदारी

शेयर बाजार (Stock Market) में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशक कन्फ्यूज हैं कि उन्हें किन स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। जहां भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव (IND-PAK War) ने मार्केट के सेंटिमेंट पर असर डाला है। वहीं, दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों (FPI) द्वारा जारी बिकवाली के कारण भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है।

advertisement

हालांकि, विदेशी निवेशकों ने कुल 12 शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली हैं। इन शेयर में ज्यादातर स्मॉलकैप और मिडकैप कंपनियों के शेयर (Smallcap-Midcap Share) शामिल हैं।

FY25 में यहां हुई खरीदारी

वित्त वर्ष 2024-25 में एफपीआई कई शेयरों को लेकर बुलिश है। इन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा स्मॉलकैप और मिडकैप के शेयर है। जहां एक तरफ विदेशी निवेशकों को कुछ शेयरों में हिस्सेदारी बढ़ाई है तो वहीं दूसरी तरफ FPI ने कटौती भी की है। आपको बता दें कि पिछले वित्त वर्ष में विदेशी निवेशकों ने 360 One से लेकर GoDigit तक के शेयर में हिस्सेदारी बढ़ाई है।

इन कंपनियों की हिस्सेदारी में कटौती

पिछले कारोबारी साल में विदेशी निवेशकों ने कई शेयरों में अपनी हिस्सेदारी घटा ली है। कोचीन शिपयार्ड, IRCTC, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries), केपीआईटी टेक्नोलॉजीज (KPI Tech) और बर्जर पेंट्स के शेयरों में FPI की हिस्सेदारी घट गई है। अब विदेशी निवेशकों ने लार्जकैप स्टॉक की जगह स्मॉल और मिडकैप में हिस्सेदारी बढ़ाई है।

इन शेयरों में आ सकती है तेजी

IIFL सिक्योरिटीज के अनुसार 360 वन, जेबी केमिकल्स एंड फार्मा, कोरोमंडल, नेशनल एल्युमीनियम और नवीन फ्लोरीन के स्टॉक में तेजी आने की उम्मीद है। इन शेयरों में एफपीआई की हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है। इसके अलावा हेल्थ-हॉस्पिटल्स, फार्मा, एनबीएफसी और टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों में तेजी आने की उम्मीद है।

कैसी है बाजार की चाल (Share Market Today)

8 मई 2025 (गुरुवार) को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) 0.51 फीसदी गिरकर 80,334.81 अंक पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) भी 0.58 फीसदी टूटकर 24,273.80 अंक पर बंद हुआ।