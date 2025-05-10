Mother’s Day Tech Gift Ideas: मां वर्किंग हो या हाउसवाइफ, उन्हें दे ये शानदार गिफ्ट और पाएं ढेर सारा प्यार

scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीMother’s Day Tech Gift Ideas: मां वर्किंग हो या हाउसवाइफ, उन्हें दे ये शानदार गिफ्ट और पाएं ढेर सारा प्यार

चाहे आपकी मां वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर हाउसवाइफ आप इस खबर में से उनके लिए एक अच्छा तोहफा डिसाइड कर सकते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 10, 2025 12:16 IST

Mother’s Day Tech Gift Ideas: कल यानी रविवार 11 मई को पुरी दुनिया में मदर्स डे (Mother’s Day 2025) मनाया जाएगा। ऐसे में अगर आप अपनी मां को गैजेट्स या टेक से जुड़ा कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपके  लिए यह खबर काम की है। 

इस आर्टिकल में हम आपको कुछ टेक प्रोडक्ट और गैजेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप अपनी मां को इस मदर्स डे पर गिफ्ट कर सकते हैं। 

चाहे आपकी मां वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर हाउसवाइफ आप इस खबर में से उनके लिए एक अच्छा तोहफा डिसाइड कर सकते हैं। 

Portable Mini Cooler

मां चाहे वर्किंग हो या फिर हाउसवाइफ वो हमेशा अपने परिवार के लिए इस भयंकर गर्मी में किचन में बड़े प्यार से खाना बनातीं हैं। ऐसे में उन्हें इस गर्मी से राहत देने के लिए आप उन्हें पोर्टेबल मिनी कूलर गिफ्ट कर सकते हैं। आपके यह 600-800 तक आराम से अमेजन पर मिल जाएगा।

Smart Speakers

स्मार्ट स्पीकर आपकी मां का किचन या लिविंग रूम में पसंदीदा साथी बन सकता है। वॉयस असिस्टेंट के साथ, वह अपने पसंदीदा गाने सुन सकती हैं, समाचार अपडेट प्राप्त कर सकती हैं और रिमाइंडर सेट कर सकती हैं। Amazon Echo Dot और Echo Pop फ्लिपकार्ट और Amazon पर उपलब्ध दो लोकप्रिय विकल्प हैं।

Smartwatches

अगर आपकी मां को मॉर्निंग वॉक पसंद है या हेल्थ के प्रति सजग हैं, तो स्मार्टवॉच उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट हो सकता है। ये गैजेट हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, स्टेप काउंट, नींद और यहां तक कि तनाव के लेवल को भी ट्रैक कर सकते हैं। Amazon और Flipkart पर Samsung, Noise, Fastrack, Boat और अन्य जैसे ब्रांड के बहुत सारे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं।

Cleaning Robot

घर की साफ सफाई में क्लिनिंग रोबोट आपके मां के काफी काम आ सकता है। कई बार मम्मियों को घर में कुछ अन्य काम करना होता है लेकिन वो पहले सफाई करती है। ऐसे में यह क्लिनिंग रोबोट उनका हाथ बंटा सकता है और आपकी मां सफाई के बदले अपने अन्य जरूरी काम को कर सकतीं हैं। आपको Amazon और Flipkart पर ऐसे कई ऑप्शन मिल जाएंगे। 
 

