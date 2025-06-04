scorecardresearch
ChatGPT Feature: AI ने कर दिया मम्मी का काम आसान, अब मिनटों में बताएगा सब्जी-फल कितने फ्रेश

अगर आपके पास स्मार्टफोन है जो AI सपोर्टिड हो तो यह खबर आपके लिए है। कई लोग नहीं जानते हैं कि उनके स्मार्टफोन के जरिये आसानी से चेक किया जा सकता है कि सब्जी-फल कितनी फ्रेश है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 4, 2025 13:00 IST
ChatGpt Live video Feature

ChatGPT Feature: स्मार्टफोन ने कई कामों को आसान कर दिया है। अब AI की एंट्री के बाद कई काम आसान हो गए हैं। बिना फोन टच किए कॉल या सॉन्ग प्ले हो जाता है। इतना ही नहीं AI अब यह भी बताता है कि फल-सब्जी फ्रेश है या नहीं। 

इसका मतलब है कि मम्मी का काम आसान हो गया है। अब सब्जी खरीदते वक्त उसे सूंघना या फिर उसे सही से टच करके नहीं देखना पड़ेगा।

सब्जी- फल फ्रेश है या नहीं इसके लिए ChatGPT के लाइव वीडियो फीचर का इस्तेमाल करना होता है। यहां इमेज या फिर वीडियो एनलिसिस के जरिये जान सकते हैं। 

कैसे काम करेगा यह फीचर (How ChatGPT Live Video Feature works?)

फल या सब्जी फ्रेश है या नहीं, इसके लिए AI सबसे पहले  कलर, टेक्सचर, स्पॉट्स और डीकंपोजिशन को चेक करता है। ChatGPT का नया फीचर  ‘Sora’ इस काम को करने में मदद करता है। 

यूज चाहे तो सब्जी की छोटी वीडियो क्लिप भी बना सकता है। इस क्लिप से यूजर जान सकते हैं कि सब्जी सही है या नहीं। हाल में इस फीचर को लेकर  सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने वीडियो जारी किया है।   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sajan Mahto (@sajanmahto.ai)

इन्फ्लुएंसर ने AI के जरिये चेक किया कि तरबूज फ्रेश है या नहीं। वीडियो में इन्फ्लुएंसर ने एक तरबूज को स्कैन किया जिसके बाद AI ने कहा कि तरबूज रसीला हो सकता है। जब इन्फ्लुएंसर ने उस तरबूज को काटा तो AI की बात सच निकली। 

ऐसे यूज करें ये फीचर (How to use ChatGPT Live Video Feature?)

स्टेप 1: सबसे पहले अपने स्मार्टफोन से किसी भी फल या सब्जी की फोटो और शॉर्ट वीडियो बनाएं।

स्टेप 2: जिन यूजर के पास ChatGPT का सब्सक्रिप्शन है उन्हें लाइव वीडियो के फीचर को यूज करना है। 

स्टेप 3: इस फीचर को ऑन करने के बाद यूजर इमेज या वीडियो अपलोड करके AI से पूछ सकता है कि सब्जी-फल कितना फ्रेश है। 

स्टेप 4: इसके बाद AI कुछ मिनटों में ही इसका जवाब दे देगी। 

जिन यूजर के पास ChatGPT का सब्सक्रिप्शन नहीं है, वह ChatGPT में फोटो अपलोड या फिर Sora वीडियो फीचर के जरिये पता कर सकते हैं। 

