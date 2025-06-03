गेमिंग के शौकीनों के लिए खास, Infinix GT 30 Pro भारत में लॉन्च; जानें कीमत

Infinix ने आखिरकार अपना नया स्मार्टफोन GT 30 Pro भारत में लॉन्च कर दिया है। यह फोन खास तौर पर गेमिंग लवर्स के लिए तैयार किया गया है। आइए, नीचे इस फोन के फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं।

कितनी है कीमत (Infinix GT 30 Pro Price)

Infinix GT 30 Pro दो वेरिएंट में उपलब्ध है। 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट वाले स्मार्टफोन की कीमत ₹24,999 है। वहीं, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत ₹26,999 है।

हालांकि, लॉन्च ऑफर्स के तहत बैंक ऑफर्स के बाद इसकी कीमत ₹22,999 और ₹24,999 हो जाती है। यह फोन Flipkart पर 12 जून से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

जबरदस्त डिस्प्ले

फोन में 6.78 इंच का 1.5K LTPS AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। डिस्प्ले को Gorilla Glass 7i की सिक्योरिटी मिली है। यह IP64 रेटिंग के साथ वॉटर-रेसिस्टेंट भी है।

GT 30 Pro में MediaTek Dimensity 8350 Ultimate प्रोसेसर लगा है, जो कि पहले Motorola Edge 60 Pro और Realme P3 Ultra में भी देखा गया है। इस फोन में 12GB तक की LPDDR5x RAM और 256GB की UFS 4.0 स्टोरेज दी गई है।

गेमिंग को ध्यान में रखते हुए Infinix ने इसमें 6-लेयर 3D वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम लगाया है, जिससे फोन में हीटिंग 20% तक कम हो जाती है। इसके साथ ही शोल्डर ट्रिगर भी दिए गए हैं, जो गेमिंग कंट्रोल को और बेहतर बनाते हैं।

108MP का मेन कैमरा

Infinix GT 30 Pro में पीछे की तरफ 108MP का प्राइमरी कैमरा और एक 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है । वीडियो रिकॉर्डिंग में यह फोन 4K 60fps तक सपोर्ट करता है।

फ्रंट में है 13MP का सेल्फी कैमरा, जो 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। इस प्राइस रेंज में 4K वीडियो एक खास बात मानी जा सकती है।

वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट

फोन में 5,500mAh की बैटरी है, जो लंबे समय तक चलती है। इसमें 45W की फास्ट वायर्ड चार्जिंग के साथ-साथ अब 30W की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, जो इस सेगमेंट में बहुत कम देखने को मिलता है।