Best 5G Phone Under 20k: Samsung- Realme फोन बजट में, लॉन्ग बैटरी लाइफ के साथ मिलेगा शानदार कैमरा-स्टोरेज

अब स्मार्टफोन खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। यूजर 20,000 रुपये तक के बजट में स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। हमने आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन की लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में सभी फोन की कीमत ₹20,000 से कम है।

CMF by Nothing Phone 2 Pro

इस लिस्ट में पहला फोन CMF by Nothing Phone 2 Pro है। इस स्मार्टफोन की कीमत 18,999 है। यह फोन कई ऑनलाइन वेबसाइट पर डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा।

CMF by Nothing Phone 2 Pro में 5000 mah बैटरी मिलती है। फोन में Dimensity 7300 Pro 5G प्रोसेसर मिलता है। इस फोन में 6.7 इंच का AMOLED 120Hz डिस्प्ले है। फोन में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया जाता है।

Tecno Pova Curve 5G

Tecno Pova Curve 5G हाल ही में लॉन्च हुआ है। इस फोन में 6.78 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है। टेक्नो के इस स्मार्टफोन में भी 5500 mAh की बैटरी मिलती है। इस स्मार्टफोन की कीमत ₹15,999 है। फोम की बिक्री 5 जून 2025 से शुरू हो जाएगी।

Realme NARZO 80 Pro 5G

20 हजार की कीमत में Realme NARZO 80 Pro 5G परफेक्ट है। इस स्मार्टफोन में 6000 एमएएच की बैटरी मिलती है। इसके अलावा इसमें 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। Flipkart पर इस स्मार्टफोन की कीमत ₹19,434 है।

Samsung Galaxy A26

सैमसंग लवर्स भी 20,000 के बजट में सैमसंग गैलेक्सी खरीद सकते हैं। Samsung Galaxy A26 की कीमत भले ही 20841 रुपये है, लेकिन Amazon पर ICICI क्रेडिट कार्ड यूजर को 625 रुपये का कैशबैक मिलता है।

सैमसंग के इस स्मार्टफोन में Exynos, Octa Core प्रोसेसर है। इसी के साथ फोन में 5160 mAh बैटरी है। यह फोन 6.64 इंच 120Hz AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है।

OPPO K13 5G

17,999 रुपये में आप OPPO K13 5G खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन पर 1500 रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है।

कम कीमत के साथ यह फोन काफी शानदार है। इस फोन में 7000 mAh की बैटरी मिलती है। इसी के साथ यह स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 6Gan 4 प्रोसेसर के साथ आता है। फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, यानी कैमरा भी दमदार है।