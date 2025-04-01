Best Smartphone Under 10k: कम कीमत में दमदार 5G स्मार्टफोन, कैमरा और स्टोरेज में भी मारी बाजी
अगर आप भी अपना नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन आपका बजट 10,000 रुपये का है तो घबराएं नहीं। हम आपको आर्टिकल में 10,000 रुपये की भीतर आने वाले बेस्ट 5G स्मार्टफोन के बारे में बताएंगे।
क्या आप भी पुराने 3G या 4G फोन से परेशान हैं और अब एक नए 5G स्मार्टफोन में अपग्रेड करने का मन बना रहे हैं, लेकिन आपका बजट केवल 10 हजार रुपये तक है? तो चिंता की कोई बात नहीं! मार्केट में ऐसे कई स्मार्टफोन्स हैं जो कम बजट में बेहतरीन फीचर्स के साथ आते हैं। इन स्मार्टफोन्स में आपको बड़ी बैटरी, दमदार प्रोसेसर और शानदार डिस्प्ले देखने को मिलता है। हम आपको 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स के बारे में बताएंगे जो 10 हजार रुपये से कम में उपलब्ध हैं।
Redmi A4 5G
अगर आपका बजट 10 हजार रुपये से कम है, तो Redmi A4 5G एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको Snapdragon 4s Gen 2 चिपसेट मिल रहा है, जो शानदार परफॉर्मेंस देता है। 6.88 इंच का HD+ 120Hz डिस्प्ले और 50MP का कैमरा भी काफी अच्छा है। इस फोन की 5160mAh की बैटरी आपको लंबे समय तक इस्तेमाल का एक्सपीरियंस देती है। फिलहाल, इस फोन की कीमत ₹8,940 है।
Poco M7 5G
Poco M7 5G भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसमें Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट है, जो परफॉर्मेंस के मामले में शानदार है। इसके अलावा 6.88 इंच का HD+ 120Hz डिस्प्ले और 50MP का Sony IMX852 कैमरा मिलता है, जो फोटो क्वालिटी को और बेहतर बनाता है। इस फोन की कीमत ₹9,999 है, और इसमें आपको 5160mAh की बैटरी भी मिलती है।
Samsung Galaxy F06 5G
अगर आप सैमसंग का फोन लेना चाहते हैं तो Samsung Galaxy F06 5G एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर है, जो बेहतर परफॉर्मेंस देता है। 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले और 50MP का कैमरा इस फोन को खास बनाता है। इसके अलावा इसमें 5000mAh की बैटरी है और 4 साल का OS अपडेट सपोर्ट मिलता है, जो इसे एक अच्छा लॉन्ग-टर्म ऑप्शन बनाता है। इसकी कीमत ₹9,199 है।
Moto G35 5G
Moto G35 5G में Unisoc T760 प्रोसेसर मिलता है, जो बजट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसमें 6.72 इंच का FHD+ 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा है, जो फोटो क्वालिटी में सुधार करता है। इसके अलावा, इसमें 5000mAh की बैटरी और स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस भी मिलता है। इस फोन की कीमत ₹9,999 है।
Redmi 14C 5G
Redmi 14C 5G में Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट और 6.88 इंच का HD+ 120Hz डिस्प्ले है। इस फोन में आपको 50MP डुअल कैमरा सेटअप और 5000mAh की बैटरी मिलती है, जो लंबे समय तक चलने वाली है। इसकी कीमत ₹9,999 है और यह एक बेहतरीन बजट स्मार्टफोन है।