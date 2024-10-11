Bandhan Bank के शेयरों में बंपर तेजी, जानिए वजह

Bandhan Bank के शेयर शुक्रवार को ट्रेडिंग सत्र के दौरान 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ गएl स्टॉक में आई बंपर तेजी के कर्म के बारे में जानते हैं l दरअसल स्टॉक में तेजी की वजह है भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निजी बैंक Bandhan Bank के प्रबंध निदेशक (MD) और CEO के रूप में पार्थ प्रदीप सेनगुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दी है।

कंपनी ने यह जानकारी बाजार के बंद होने के बाद एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए दी। RBI ने पार्थ प्रदीप सेनगुप्ता की तीन साल की अवधि के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी पूर्व मंजूरी दी है, जो कि चार्ज लेने की तारीख से प्रभावी होगीl

बैंक ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी साझा की है। पार्थ प्रदीप सेनगुप्ता एक अनुभवी बैंकर हैं, जिनके पास बैंकिंग उद्योग में लगभग चार दशकों का अनुभव है। उन्होंने रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग दोनों में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में काम किया है। वह भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में उप प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने भारतीय ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO का पद संभाला।