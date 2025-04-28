Ather Energy IPO GMP: खुल गया ऑफर! आज से कर सकेंगे सब्सक्राइब, जानिए क्या है लेटेस्ट जीएमपी का इशारा?
आज से रिटेल निवेशक Hero MotoCorp की सपोर्ट वाली ईवी स्कूटर निर्माता Ather Energy के आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
Ather Energy IPO GMP: शेयर बाजार में आज 2 महीने से भी अधिक समय के बाद किसी मेनबोर्ड आईपीओ का सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ है।
सोमवार 28 अप्रैल यानी आज से रिटेल निवेशक Hero MotoCorp की सपोर्ट वाली ईवी स्कूटर निर्माता Ather Energy के आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के पहले दिन अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) की बात करें तो इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।
इस आईपीओ का साइज 2,980.76 करोड़ रुपये है। कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 8.18 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 2,626 करोड़ रुपये और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 1.11 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 354.76 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी और अन्य आईपीओ डिटेल्स।
Ather Energy IPO Dates
रिटेल निवेशक इस आईपीओ को आज से लेकर बुधवार 30 अप्रैल 2025 तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।
Ather Energy IPO Price Band
इस आईपीओ का प्राइस बैंड 304-321 रुपये है।
Ather Energy IPO Lot Size
कंपनी ने इस आईपीओ ऑफर का लॉट साइज 46 शेयरों का रखा है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम 13,984 रुपये का निवेश करना होगा।
Ather Energy IPO Registrar
इस आईपीओ का रजिस्ट्रार Link Intime India Private Ltd है।
Ather Energy IPO Allotment Date
इस आईपीओ का अलॉटमेंट शुक्रवार 2 मई 2025 को हो सकता है।
Ather Energy IPO Listing Date
इस आईपीओ की लिस्टिंग मंगलवार 6 मई 2025 को हो सकती है।
Ather Energy IPO Latest GMP
ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी सोमवार 28 अप्रैल को 5 रुपये है।
कंपनी कहां करेगी इस आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?
इस आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कंपनी महाराष्ट्र में E2W फैक्ट्री की स्थापना के लिए Capex के रूप में करेगी। इसके अलावा कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों को पूरा या आंशिक प्री-पेमेंट करने, R&D करने, मार्केटिंग करने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य को पूरा करने के लिए करेगी।