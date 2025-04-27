क्या आप भी चाहते हैं बेफिक्र रिटायरमेंट? POMIS और FD से पाएं हर महीने की इनकम

भारतीय रिजर्व बैंक के रेट कट के बाद बैंकों ने भी एक-एक कर ब्याज दरों में कटौती शुरू कर दी है। कई प्रमुख बैंक्स पहले ही रेट घटा चुके हैं और बाकी कतार में हैं। ऐसे समय में आम निवेशक के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि पैसा कहां लगाया जाए, जहां रिटर्न भी अच्छा मिले और निवेश सुरक्षित भी रहे?

advertisement

मौजूदा समय में जहां बैंक एफडी की दरें धीरे-धीरे कम हो रही हैं, वहीं कुछ 5 साल की मैच्योरिटी वाली योजनाएं ऐसी हैं जो अब भी 7% से 8% तक या उससे ज्यादा सालाना ब्याज दे रही हैं। इन योजनाओं में पैसा लगाकर फायदा उठाने का ये सही समय हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में इन पर भी ब्याज दरें कम होने की संभावना है। आइए नजर डालते हैं उन स्कीम्स पर जो इस वक्त बेहतर रिटर्न ऑफर कर रही हैं।

NSC: गारंटीड रिटर्न के साथ टैक्स सेविंग

पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) स्कीम इस समय 7.7% सालाना कंपाउंड ब्याज दे रही है। यह 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है जिसमें निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। ब्याज की राशि मैच्योरिटी पर एकमुश्त मिलता है।

SCSS: 60 साल से ऊपर वालों के लिए बेहतर ऑप्शन

सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) उन नागरिकों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो सुरक्षित और उच्च रिटर्न चाहते हैं। इसमें वर्तमान में 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो कि किसी भी सरकारी स्कीम में सबसे ज्यादा है। यह स्कीम 5 साल में मेच्योर होती है और इसमें ज्यादातर बैंकों की एफडी से 1% से 1.5% ज्यादा रिटर्न भी मिल रही है।

आज के समय में हर किसी को अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से निवेश करने की जरूरत होती है। खासकर उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम चाहते हैं। इस मामले में कुछ खास निवेश ऑप्शन जैसे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS), पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट और बैंक एफडी बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इन सभी ऑप्शनों में आपको अच्छा ब्याज मिलता है और ये काफी सुरक्षित भी हैं।

POMIS: रेगुलर इनकम के लिए बेहतरीन ऑप्शन

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, जो रेगुलर इनकम की तलाश में हैं। इसमें आपको हर महीने एक निश्चित राशि मिलती है, जो रिटायर होने के बाद काफी सहायक हो सकती है। इस स्कीम में फिलहाल 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है।

advertisement

इसमें सिंगल अकाउंट में 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख तक निवेश किया जा सकता है। अगर आप रिटायर हो चुके हैं या बुढ़ापे में हैं, तो यह स्कीम आपकी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकती है।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट: सुरक्षित और अच्छा ऑप्शन

अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (5 साल) एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस स्कीम में आपको 7.5% सालाना ब्याज मिल रहा है। यह स्कीम पूरी तरह से सुरक्षित है और सरकार हर तीन महीने में इसकी ब्याज दरें अपडेट करती रहती है।

इसका फायदा यह है कि अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो यह स्कीम बहुत लाभकारी हो सकती है। इसके अलावा, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में कोई भी जोखिम नहीं होता, जिससे आपका निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है।