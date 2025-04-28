दिल्लीवालों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज से शुरू हो गई ये जबरदस्त सरकारी स्कीम
Delhi Government Scheme: अगर आप दिल्लीवालें हैं तो यह खबर आपके लिए है। आज से दिल्लीवालों के लिए सरकार ने एक नई स्कीम शुरू कर दी है। इस स्कीम का नाम Ayushman Vaya Vandana Scheme है। आर्टिकल में जानते हैं कि इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करें।
Ayushman Vaya Vandana Card: केंद्र सरकार ने आज राजधानी दिल्लीवालों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। दरअसल, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) ने Ayushman Vaya Vandana Scheme लॉन्च कर दी है। यह एक हेल्थ स्कीम है।
इस स्कीम के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र वाले सीनियर सिटिजन को फ्री में इलाज की सुविधा मिलेगी।
क्या है आयुष्मान वय वंदना योजना? (What is Ayushman Vaya Vandana Scheme?)
यह स्कीम केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत स्कीम (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana-PMJAY) के तहत आती है। इस स्कीम में भी लाभार्थी को आयुष्मान वय वंदना कार्ड (Ayushman Vaya Vandana Card) बनवाना होता है। इस स्कीम का उद्देश्य भारत के सभी सीनियर सिटिजन को हेल्थकेयर सर्विस देना है।
आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लाभ (Benefits of Ayushman Vaya Vandana Card)
फ्री में होगा इलाज: इस कार्ड में लाभार्थी और उसके पूरे परिवार को सालाना 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर मिलेगा।
सभी को मिलेगा लाभ: इस योजना में कोई इनकम की लिमिट नहीं है। यानी स्कीम का लाभ हर सीनियर सिटिजन उठा सकता है।
वित्तीय बोझ कम होगा: आज के समय में मेडिकल एक्सपेंस काफी ज्यादा होता है। ऐसे में लोहग अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाते हैं। इस स्कीम की खास बात है कि लाभार्थी का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी होगा यानी अब उन्हें अपने इलाज के लिए जेब टटोलने की जरूरत नहीं है।
ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी (Documents Required for Ayushman Vaya Vandana Card)
इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको केवल दिल्ली का एड्रेस प्रूफ और उम्र का प्रमाण पत्र देना होगा। आप चाहें तो इसके लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) भी दे सकते हैं।
आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई? (How to apply for Ayushman Vaya Vandana Card)
स्टेप 1: अपने स्मार्टफो में आयुष्मान ऐप (Ayushman App) को डाउनलोड करें और ओपन करें।
स्टेप 2: अब लाभार्थी के रूप में लॉग-इन करें।
स्टेप 3: लॉग-इन के लिए आपको कैप्चा, मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अगर बेनिफिश्यरी नहीं है तो OTP की मदद से लॉग-इन करें।
स्टेप 4: अब अपना ईकेवाईसी प्रोसेस को पूरा करें।
स्टेप 5: इसके बाद डिक्लेरेशन देने के लिए फोटो कैप्चर करें और सभी जरूरी आवेदन को भरें।
स्टेप 6: अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें।
स्टेप 7: इसके बाद आपको बेनिफिश्यरी की कैटेगरी को सेलेक्ट करना है और पिन कोड के साथ सभी जरूरी डिटेल्स को भरना है।
स्टेप 8: ई-केवाईसी पूरा होने के बाद आपका एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए चला जाएगा। एप्लीकेशन के अप्रूव होने के बाद आपको आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिल जाएगा।