scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसAkshaya Tritiya 2025: Tanishq, CaratLane से लेकर Reliance तक, सोने की खरीद पर मिल रही शानदार डील्स

Akshaya Tritiya 2025: Tanishq, CaratLane से लेकर Reliance तक, सोने की खरीद पर मिल रही शानदार डील्स

Gold Offers: अगर आप अक्षय तृतीया के मौके पर गोल्ड खरीदने वाले हैं तो कई ज्वैलरी स्टोर्स पर ऑफर और शानदार डील्स चल रही है। हम आपको आर्टिकल में इन ऑफर्स के बारे में बताएंगे।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 28, 2025 10:32 IST
Akshaya Tritiya 2024 Gold Offer

Akshaya Tritiya 2025 Gold Offer & Deals: 30 अप्रैल 2025 (बुधवार) को अक्षय तृतीया () का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सोना-चांदी या फिर डायमंड खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के मौके पर सोना खरदीने पर मां लक्ष्मी का आर्शीवाद मिलता है। 

ऐसे में अगर आप भी 30 अप्रैल या उससे पहले गोल्ड खरीदने वाले हैं तो हम आपको शानदार डील्स और ऑफर्स के बारे में बताएंगे।

advertisement

दरअसल, अक्षय तृतीया के मौके पर कई ज्वेलरी चेन्स यानी Tanishq, CaratLane, Malabar Gold and Diamonds, Reliance Jewels आदि गोल्ड ऑफर और डील दे रहे हैं। इस ऑफर 30 अप्रैल 2025 तक ही हैं। आइए, इन ऑफर के बारे में विस्तार से जानते हैं। 

Tanishq

अक्षय तृतीया के मौके पर Tanishq ने 19 अप्रैल 2025 से गोल्ड ऑफर शुरू किया है। इस गोल्ड ऑफर के तहत सभी गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20 फीसदी की छूट मिलेगी। यह छूट ज्वेलरी के प्राइस के आधार पर मिलेगी। 

(1) Tanishq की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कस्टमर को डिस्काउंट कुछ इस प्रकार मिलेगा-

(2) ₹50,000 तक के ज्वेलरी पर 5 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा। 

(3) ₹50,000 से लेकर ₹2.99 लाख तक की ज्वैलरी पर 10 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा। 

(4) 3 से लेकर ₹7.99 लाख तक की ज्वेलरी पर 15 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा। 

(5) 8 लाख तक की ज्वेलरी पर 20 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा। 

Reliance Jewels 

Reliance Jewels ने 24 अप्रैल को प्रेस रिलीज जारी कर गोल्ड ऑफर की जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार, कस्टमर 5 मई 2025 तक इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। 

Reliance Jewels ग्राहकों को इस प्रकार के ऑफर दे रही हैं-

(1) गोल्ड ज्वैलरी पर 25 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा। 

(2) डायमंड ज्वेलरी पर 30 फीसदी तक का ऑफ मिलेगा। 

(3) पुराने गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर 10 फीसदी की एक्सचेंज वैल्यू मिलेगी। 

Malabar Gold and Diamonds 

Malabar Gold and Diamonds ने 15 अप्रैल को प्रेस रिलीज जारी की और इसमें अक्षय तृतीया के मौके पर देने वाले ऑफर के बारे में बताया। कंपनी ग्राहकों को गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 25 फीसदी का ऑफ दे रही है। 

वहीं, महंगे रत्न या फिर अनकट डायमंड पर 25 फीसदी का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा डायमंड की वैल्यू पर 25 फीसदी तक का ऑफ दे रही है। 

Kalyan Jewellers

Kalyan Jewellers अक्षय तृतीया के मौके पर कस्टमर को ये ऑफर दे रहा है-

advertisement

(1) गोल्ड ज्वेलरी के मेंकिंग चार्ज पर 50 फीसदी तक का ऑफ मिलेगा। 

(2) अगर ग्राहक गोल्ड ज्वेलरी के टोटल अमाउंट का एक-चौथाई का भुगतान करता है तो उसे उसी दर से ज्वेलरी मिलेगा। इसका मतलब है कि सोने की कीमत बढ़ जाने पर भी कस्टमर को ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। 

(3) पुराने गोल्ड एक्सचेंज करवाने पर नए गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के प्राइस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। 

CaratLane 

CaratLane अपने ग्राहकों को फ्री में सोने या चांदी के सिक्के दे रहा है। हालांकि, इसके लिए कंपनी ने एक लिमिट तय की है। 

कंपनी के ऑफर के अनुसार-

(1) ₹15,000 से ₹30,000 की खरीद पर 10 ग्राम का सिल्वर क्वाइन फ्री मिलेगा। 

(2) ₹30,000 से ₹60,000 की खरीद पर 0.5 ग्राम का 22 कैरेट का गोल्ड क्वाइन मिलेगा। 

(3) इसी तरह ₹60,000 से ₹90,000 तक की ज्वेलरी खरीदने पर 2.05 ग्राम का सोने का सिक्का फ्री मिलेगा। 

(4) अगर ग्राहक ₹90,000 से ज्यादा की खरीद करता है तो हर ₹30,000 की खरीद पर 0.5 ग्राम का गोल्ड क्वाइन फ्री में मिलेगा। 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 28, 2025