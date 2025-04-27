Airtel और Vi को टक्कर! Jio का 895 रुपये वाला प्लान सबसे बेस्ट क्यों?

रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने एक ऐसा धमाकेदार प्रीपेड रिचार्ज प्लान (Prepaid Recharge Plan) लॉन्च किया है, जिसने बाकी कंपनियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां एक तरफ दूसरी टेलीकॉम कंपनियां लंबी वैलिडिटी के लिए ₹1000 से ऊपर चार्ज कर रही हैं, वहीं जियो सिर्फ ₹895 में पूरे 336 दिन की वैलिडिटी दे रहा है। आइए जानते हैं इस प्लान में क्या-क्या खास है।

₹895 में क्या-क्या मिलेगा? (Jio Rs. 895 Plan Details)

इस प्लान में ग्राहकों को कुल 12 साइकिल्स में 28-28 दिन के लिए फायदे दिए जाते हैं। हर 28 दिन की टेन्योर में 2GB हाई-स्पीड डेटा (2GB Data),अनलिमिटेड कॉलिंग (Unlimited Calling) और 50 SMS मिलेगा।

इस तरह पूरे प्लान की वैलिडिटी 336 दिन हो जाती है और आप कुल 24GB डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है, लेकिन आप फिर भी बिना रुकावट के बेसिक ब्राउजिंग कर सकते हैं।

किन्हें मिलेगा इस प्लान का फायदा?

यह ₹895 वाला प्लान Jio Phone यूजर्स के लिए बनाया गया है। मतलब अगर आप जियो फोन (Jio Phone) यूजर हैं, तो आप इस रिचार्ज से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। यह प्लान MyJio App और Jio की ऑफिशियल वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध है।

फ्री एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं

इस प्लान में आपको डेटा और कॉलिंग के साथ-साथ JioTV का फ्री एक्सेस (JioTV Access), Jio Cloud स्टोरेज (Cloud Storage) की सुविधा भी मिलेगा।

क्या Airtel-Vi के पास है कोई जवाब?

फिलहाल न Airtel और न ही Vi (Vodafone Idea) के पास ऐसा कोई लॉन्ग टर्म प्लान (Long Term Plan) है जो इतनी कम कीमत में इतने दिन की वैलिडिटी देता हो। ऐसे में जियो का यह प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो कम कीमत में लंबा प्लान चाहते हैं।

यह प्लान खासकर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम खर्च में पूरा साल बिना बार-बार रिचार्ज किए मोबाइल चलाना चाहते हैं। बुजुर्ग, गांव में रहने वाले, या फिर छोटे शहरों में रहने वाले लोग इससे सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं।