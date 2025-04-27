scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसक्रेडिट कार्ड बिल न चुकाने पर क्या होगा? जानिए चौंकाने वाली सच्चाई

क्रेडिट कार्ड बिल न चुकाने पर क्या होगा? जानिए चौंकाने वाली सच्चाई

Credit Card Rights: अगर कोई कस्टमर लंबे समय से क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरता है तब उसे लगता है कि बैंक उसे धमकी देगा या फिर उसके परिवार को परेशान करेगा। जबकि, ऐसा नहीं है। हम आपको आर्टिकल में बताएंगे कि कस्टमर के पास कौन-कौन से अधिकार होते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 27, 2025 16:36 IST
Credit Card tips
Credit Card tips

आजकल क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। यह न सिर्फ शॉपिंग के लिए, बल्कि किसी भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पूरी करने का एक आसान तरीका बन गया है। लेकिन, कभी-कभी लोग क्रेडिट कार्ड के बिल का समय पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं।

ऐसे में कई सवाल उठते हैं—क्या होगा अगर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाया? क्या बैंक धमकी दे सकता है? और सबसे अहम, क्या कस्टमर के पास कोई अधिकार होते हैं?

क्रेडिट कार्ड बिल न चुकाने पर क्या परेशानी हो सकती हैं?

क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर न चुकाना कई गंभीर परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर आप बार-बार बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके CIBIL स्कोर पर इसका असर पड़ेगा। इससे फ्यूचर में लोन लेने या नया क्रेडिट कार्ड पाने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा, बैंक आपके खिलाफ कानूनी कदम उठा सकता है, जिससे कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं।

बैंक धमका नहीं सकता

अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट समय पर नहीं करते हैं तो बैंक आपके खिलाफ रिकवरी एजेंट भेज सकता है, लेकिन वह आपको धमका नहीं सकता। यह बिलकुल अवैध है। बैंक या उसका कोई अधिकारी आपको शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह पूरी तरह से कानून के खिलाफ है और आप इसकी शिकायत पुलिस से कर सकते हैं।

कस्टमर के पास क्या अधिकार होते हैं?

अगर आप क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल नहीं चुका पा रहे हैं, तो भी आपके पास कुछ ऑप्शन हैं। आप मिनिमम पेमेंट कर सकते हैं ताकि आपका कार्ड ब्लॉक न हो जाए। अगर बिल ज्यादा है और आप उसे एक साथ नहीं चुका सकते, तो आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं और किस्त पर भुगतान की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ वक्त और चाहिए तो आप बैंक से टाइम एक्सटेंशन मांग सकते हैं।

