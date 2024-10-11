scorecardresearch
Bank Nifty, Fin Nifty और Midcap की वीकली एक्सपायरी पर NSE का बड़ा फैसला

निवेशकों की सुरक्षा और मार्केट स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की ओर से Bank Nifty, Fin Nifty और Midcap की वीकली एक्सपायरी पर बड़ा फैसला लिया गया है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 11, 2024 07:55 IST
निवेशकों की सुरक्षा और मार्केट स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की ओर से बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत  20 नवंबर से Bank Nifty, Fin Nifty और Midcap  की वीकली एक्सपायरी बंद करने का फैसला लिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक अब सिर्फ वीकली एक्सपायरी Nifty की होगी। आपको याद होगा कि 1 अक्टूबर को मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने निवेशकों की सुरक्षा और बाजार में स्थिरता को बढ़ाने के लिए इंडेक्स डेरिवेटिव फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए कई उपाय पेश किए। जिसमें खास तौर पर एक वीकली एक्सपायरी के साथ प्रति एक्सचेंज एक बेंचमार्क इंडेक्स तक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को सीमित करना शामिल है।

NSE ने सर्कुलर में कहा कि  Bank Nifty 14 नवंबर से, Nifty Midcap सेलेक्ट 19 नवंबर से और Fin Nifty 19 नवंबर से बंद हो जाएगी। हालांकि NSE, Nifty के लिए वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफरिंग जारी रखेगा। हालांकि सेंसेक्स पर वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑपरिंग जारी रखेगा।

SEBI के हालिया सर्कुलर में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सेगमेंट के लिए नए नियमों की रूपरेखा दी गई है। 20 नवंबर से एक्सचेंजों को वीकली ऑप्शन एक्सपायरी को प्रति एक्सचेंज एक इंडेक्स तक सीमित करना होगा। 1 अक्टूबर को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा और मार्केट स्टेबिलटी को बढ़ाने के लिए इंडेक्स डेरिवेटिव फ्रेमवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से कई मीजर्स पेश किए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
