Newsपर्सनल फाइनेंस20-30 हजार की नौकरी छोड़ शुरू कर दें ये छोटे बिजनेस, हर सीजन में होगी तगड़ी कमाई

20-30 हजार की नौकरी छोड़ शुरू कर दें ये छोटे बिजनेस, हर सीजन में होगी तगड़ी कमाई

Seasonal Business Ideas in 2025: हम आपको आर्टिकल में कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेस के बारे में बताएंगे जिससे हर सीजन में तगड़ी कमाई हो सकती है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 18, 2025 16:56 IST

आज के समय में कई लोग जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मोटा निवेश नहीं करना चाहते हैं। अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए हैं। 

हम आपको नीचे 4 स्मॉल बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे जिससे आप तगड़ी कमाई कर सकते हैं। 

स्टॉल या क्लाउड किचन

भारत में चाय की टपरी पर भीड़ हमेशा रहती है। ऐसे में आप भ अपनी चाय की टपरी खोल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो खुद का कोई फूड स्टॉल चला सकते हैं। मार्केट में फास्ट-फूड की डिमांड काफी ज्यादा है। 

अगर आप कोई स्टॉल नहीं खोलना चाहते हैं तो आप क्लाउड किचन ओपन कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन फूड का ऑर्डर कर सकते हैं। यहां तक कि आप पीजी के लिए खाने का ऑर्डर ले सकते हैं। वहीं, लंच सर्विस देकर भी आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। 

शुरू करें Seasonal Business

अगर आप थोड़ा ज्यादा निवेश कर सकते हैं तब आपको सिजनेबल बिजनेस (Seasonal Business) शुरू करना चाहिए। इसमें आपको तगड़ी कमाई हो सकती है। हालांकि, आपको सीजन के हिसाब से बिजनेस शुरू करना होगा। उदाहरण के तौर पर रक्षाबंधन के समय राखी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वहीं, दीवाली के समय होम डेकोर का सामान बेच सकते हैं। यह बिजनेस आप लोकल मार्केट के साथ ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं। 

 हैंडमेड प्रोडक्ट्स की डिमांड

सोशल मीडिया पर हैंडमेड प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी रहती है। लोग हैंडमेड साबुन, मोमबत्ती या फिर ज्वेलरी को काफी पसंद करते हैं। इस बिजनेस को आसानी से लोकल मार्केट या फिर ऑनलाइन शुरू किया जा सकता है। यह बिजनेस 12 महीना चलने वाला है। 

स्टेशनरी या मोबाइल एक्सेसरीज 

अगर आप किसी मार्केट के बाहर और स्कूल-कॉलेज के सामने मोबाइल एक्सेसरीज की छोटी शॉप खोलते हैं तो यह खूब चलेगी। स्कूल-कॉलेज में मोबाइल एक्सेसरीज के साथ स्टेशनरी के सामानों की डिमांड भी काफी रहती है। आप चाहें तो इसका भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं।

