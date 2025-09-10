scorecardresearch
BT TV
लगातार 17 दिन से इस स्मॉल कैप शेयर में लग रहा है अपर सर्किट! ₹30 से कम है भाव - आपका दांव है?

लगातार 17 दिन से इस स्मॉल कैप शेयर में लग रहा है अपर सर्किट! ₹30 से कम है भाव - आपका दांव है?

30 रुपये से कम के इस पेनी स्टॉक में आज लगातार 17वां कारोबारी दिन है जब अपर सर्किट लगा है। आज एनएसई पर स्टॉक 24.59 रुपये पर खुला था और 5 प्रतिशत के अपर सर्किट के बाद 25.81 रुपये पर लॉक हो गया जो इसका आज का इंट्राडे हाई भी है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 10, 2025 15:16 IST

Stock in Focus: स्मॉल-कैप कंपनी ओसिया हाइपर रिटेल (Osia Hyper Retail Limited) के शेयरों में आज एक बार फिर से 5% का अपर सर्किट लगा। 30 रुपये से कम के इस पेनी स्टॉक में आज लगातार 17वां कारोबारी दिन है जब अपर सर्किट लगा है। आज एनएसई पर स्टॉक 24.59 रुपये पर खुला था और 5 प्रतिशत के अपर सर्किट के बाद 25.81 रुपये पर लॉक हो गया जो इसका आज का इंट्राडे हाई भी है। 

17 दिन से लगातार अपर सर्किट 

यह लगातार 17वां ट्रेडिंग सेशन है जब ओसिया हाइपर रिटेल के शेयर में अपर सर्किट लगा है। 14 अगस्त को यह स्टॉक ₹11.31 के 52 Week Low पर था जो पिछले साल सितंबर के ₹50.45 के हाई से काफी नीचे था। लेकिन निचले स्तर से स्टॉक में 100% से ज्यादा की तेजी आई है।

क्या है तेजी के पीछे का कारण?

कंपनी ने हाल ही में दो अहम घोषणाएं की हैं। 9 सितंबर को कंपनी ने जानकारी दी कि उसकी 12वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) 30 सितंबर 2025 को गुजरात में होगी। इससे पहले बीते 23 अगस्त को कंपनी ने कहा था कि वह क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए ₹200 करोड़ तक की फंडिंग जुटाने की योजना बना रही है।

52 Week Low के निचले स्तर से दोगुना होने के बावजूद, स्टॉक अभी भी अपने ₹50.45 के पिछले साल के हाई से नीचे है। लगातार अपर सर्किट और QIP फंडिंग प्लान ने इसमें तेजी को मजबूती मिली है।

कंपनी प्रोफाइल

ओसिया हाइपर रिटेल एक वैल्यू रिटेल सुपरमार्केट चेन है, जिसने 2014 में अहमदाबाद में अपना पहला आउटलेट 'ओसिया हाइपरमार्ट' के नाम से लॉन्च किया था। इसका बिजनेस मॉडल भारत में मौजूद कई अन्य रिटेल चेन जैसा है।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
