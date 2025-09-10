आईटी सेक्टर की कंपनी Blue Cloud Softech Solutions (BCSSL) ने आज एक बड़े अधिग्रहण की जानकारी दी है। यह जानकारी कंपनी ने बाजार खुलने से पहले दी थी जिसके बाद आज शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक दोपहर 1:32 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 2.28% या 0.68 रुपये की तेजी के साथ 30.53 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Blue Cloud Softech Solutions (BCSSL) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी 3P Vision को खरीदने के लिए Letter of Intent (LoI) साइन किया है।

3P Vision एक अग्रणी डिफेंस टेक कंपनी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन तकनीक और एडवांस निगरानी सिस्टम में गहरी विशेषज्ञता रखती है। इस अधिग्रहण का उद्देश्य भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा तकनीकों को और मजबूत बनाना है।

3P Vision की तकनीक पहले ही फील्ड में सफलतापूर्वक तैनात की जा चुकी है और इसके समाधान आधुनिक युद्ध और निगरानी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। इनमें शामिल हैं AI-सक्षम सर्विलांस कैमरे, जो रियल टाइम खतरे की पहचान और भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी के ऑटोनॉमस ड्रोन लाइव मिशन में उपयोग किए जा सकते हैं, जो न केवल निगरानी करते हैं बल्कि आवश्यक होने पर खतरों को तुरंत निष्क्रिय भी कर सकते हैं।

3P Vision की तकनीकों में मल्टी-सेंसर इंटीग्रेशन भी शामिल है, जिसमें रडार, ग्राउंड सेंसर और स्मार्ट ऑप्टिक्स जैसे सिस्टम एक साथ काम करते हैं, जिससे लगातार और स्पष्ट निगरानी संभव होती है। साथ ही, उनकी टेदर्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी जैमिंग और GPS फेल होने की स्थिति में भी मिशन को जारी रख सकती है।

BCSSL का मानना है कि इस अधिग्रहण से वह भारत की रक्षा क्षमताओं को तकनीकी रूप से नई ऊंचाई पर ले जा सकता है, और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।