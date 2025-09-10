आवंटन के बाद कंपनी की पेड-अप इक्विटी कैपिटल ₹693.19 करोड़ से बढ़कर ₹706.80 करोड़ हो गई है, जिससे कुल इक्विटी शेयरों की संख्या अब 706.80 करोड़ हो गई है। इस बदलाव के साथ पब्लिक होल्डिंग 60.68% से बढ़कर 61.44% हो गई है, जबकि प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग 39.32% से घटकर 38.56% रह गई है।
PC Jeweller ने वारंट जारी करके जुटाए ₹573 करोड़! स्टॉक में हलचल
कंपनी ने बताया कि ये शेयर 1.36 करोड़ पूरी तरह से कन्वर्टिबल वारंट्स के कन्वर्जन पर जारी किए गए, जिन्हें पहले प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए आवंटित किया गया था। कन्वर्जन प्राइस प्रति शेयर ₹42.15 तय किया गया था। इस प्रक्रिया से कंपनी को कुल ₹573.76 करोड़ प्राप्त हुए।
PC Jeweller Share Price: ज्वैलरी सेक्टर की कंपनी पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड (PC Jeweller Ltd) के शेयरों में आज मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बीते मंगलवार को कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बड़ी जानकारी दी थी।
कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि पीसी ज्वेलर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 13.61 करोड़ इक्विटी शेयर (₹1 फेस वैल्यू) जारी करने को मंजूरी दी है। ये शेयर ‘नॉन-प्रमोटर, पब्लिक कैटेगरी’ के तीन निवेशकों को आवंटित किए गए हैं, जिनमें मॉरीशस स्थित Unico Global Opportunities Fund भी शामिल है।
किसे मिले कितने शेयर?
Unico Global Opportunities Fund Ltd ने अपने पास मौजूद 4,25,31,329 वारंट में से 1,18,62,400 वारंट को बदलकर 11,86,24,000 इक्विटी शेयर हासिल किए और इसके बदले ₹50 करोड़ का निवेश किया।
Intellexs Investments Solutions Pvt Ltd ने अपने सभी 15,50,000 वारंट को बदलकर 1,55,00,000 इक्विटी शेयर लिए, जिसके लिए ₹6.53 करोड़ का भुगतान किया।
महेशकुमार गुप्ता ने 10,00,000 वारंट में से 2,00,000 वारंट को बदलकर 20,00,000 शेयर लिए और ₹0.84 करोड़ का निवेश किया।
शेयरहोल्डिंग में बदलाव
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से कंपनी की वित्तीय ताकत बढ़ेगी और उसका इक्विटी बेस मजबूत होगा। यूनिको ग्लोबल जैसे बड़े निवेशक की भागीदारी यह दिखाती है कि निवेशकों को कंपनी पर भरोसा है।
PC Jeweller Share Price
खबर लिखे जानें तक बीएसई पर शेयर दोपहर 12:51 बजे तक बीएसई पर 0.52% या 0.07 रुपये गिरकर 13.28 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.30% या 0.04 रुपये गिरकर 13.28 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।