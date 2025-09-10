scorecardresearch
52 Week Low से 100% चढ़ चुका है ये दिग्गज डिफेंस PSU Stock! ब्रोकरेज अभी भी बुलिश, कहा - 28% और चढ़ेगा

52 Week Low से 100% चढ़ चुका है ये दिग्गज डिफेंस PSU Stock! ब्रोकरेज अभी भी बुलिश, कहा - 28% और चढ़ेगा

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:35 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 1.92% या 45.10 रुपये की तेजी के साथ 2399 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.87% या 44 रुपये चढ़कर 2,397 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 10, 2025 11:55 IST

GRSE Share Price: डिफेंस पीएसयू गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) के शेयरों में इस साल जोरदार तेजी रही है। मार्च के 52 Week Low ₹1,180.10 से दोगुना उछलने के बाद भी, बुधवार को Antique Stock Broking ने स्टॉक पर ‘Buy’ रेटिंग बनाए रखी और टारगेट प्राइस ₹3,047 तय किया है जो मौजूदा स्तर से करीब 28% का अपसाइड है। 

ब्रोकरेज फर्म Antique Stock Broking ने कहा कि वो डिफेंस पीएसयू GRSE पर पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर बुक और पाइपलाइन है, साथ ही सरकार शिपबिल्डिंग सेक्टर को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है।

ऑर्डर बुक और फ्यूचर डील्स

GRSE की मौजूदा ऑर्डर बुक लगभग ₹21,700 करोड़ है, जिसमें दो P17A स्टील्थ फ्रिगेट्स, एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स, एक सर्वे वेसल और नेक्स्ट-जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स शामिल हैं। इनकी डिलीवरी अगले 3-4 साल में होगी।

कंपनी फिलहाल ₹25,000 करोड़ से ज्यादा की नेक्स्ट-जनरेशन कॉर्वेट ऑर्डर की L1 बिडर है। यह ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन स्टेज में है और FY26 की दूसरी छमाही में फाइनल होने की संभावना है। ब्रोकरेज का कहना है कि यह ऑर्डर GRSE की मौजूदा ऑर्डर बुक को दोगुना कर देगा।

क्षमता विस्तार 

कंपनी ने हाल ही में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर सालाना 28 जहाजों तक निर्माण करने में खुद को सक्षम किया है, जो FY24 में 24 जहाज थी। इससे डिलीवरी समय घटेगा और बड़े ऑर्डर के लिए बोली लगाने की क्षमता बढ़ेगी।

मैनेजमेंट ने निवेशकों को बताया कि क्षमता की कमी के चलते उन्हें कुछ ऑर्डर अस्वीकार करने पड़ रहे हैं। इसी कारण GRSE विभिन्न राज्य सरकारों के साथ एक ग्रीनफील्ड शिपयार्ड की संभावनाओं पर चर्चा कर रही है, जो भारत की मैरिटाइम क्लस्टर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
