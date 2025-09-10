Urban Company IPO: गुरुग्राम स्थित अर्बन कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) बुधवार, 10 सितंबर से निवेशकों के लिए खुल गया है। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 98-103 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया है और लॉट साइज 145 शेयरों का है। यह इश्यू शुक्रवार, 12 सितंबर को बंद होगा।

कंपनी इस आईपीओ से कुल ₹1,900 करोड़ जुटाने का टारगेट रखा है। इसमें ₹472 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹1,428 करोड़ का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) शामिल है। जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी। इसके अलावा कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल ऑफिस लीज भुगतान, मार्केटिंग और सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए करेगी।

2014 में स्थापित अर्बन कंपनी घरेलू और ब्यूटी सर्विसेज के लिए एक टेक्नोलॉजी-ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। यह भारत, यूएई और सिंगापुर के 51 शहरों में मौजूद है। हाल ही में कंपनी ने एंकर बुक से ₹853.87 करोड़ जुटाए थे, जिसमें सिटीग्रुप ग्लोबल, गोल्डमैन सैक्स, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और नोमुरा जैसे दिग्गज निवेशकों ने भाग लिया।

वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने ₹1,260.68 करोड़ की आय पर ₹239.77 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जबकि 2023-24 में उसे ₹92.77 करोड़ का घाटा हुआ था। ग्रे मार्केट में कंपनी का प्रीमियम ₹35-37 चल रहा है, जो लिस्टिंग पर लगभग 35% बढ़त का संकेत देता है।

सब्सक्राइब करें या नहीं?

ICICI Direct ने न्यूट्रल रेटिंग दी और कहा कि यह वैल्यूएशन अन्य नए प्लेटफॉर्म कंपनियों की तरह ही है।

KR चोकसी, कैनरा बैंक सिक्योरिटीज, वेंचुरा और BP इक्विटीज ने 'Subscribe' रेटिंग दी है।

लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट्स ने इसे 'Subscribe with caution' यानी सावधानी से सब्सक्राइब करने की सलाह दी है।

अनंद राठी और SBI सिक्योरिटीज ने इसे 'लॉन्ग-टर्म सब्सक्रिप्शन' के लिए सही बताया।

अरिहंत कैपिटल ने कहा कि निवेशक लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।

कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल, मॉर्गन स्टेनली इंडिया और गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) इसके लीड मैनेजर हैं। कंपनी के शेयर 17 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं।