Business Idea: सिर्फ ₹5000 में शुरू करें ये बिजनेस, हर मौसम में होगी बंपर कमाई

आज के समय में हर कोई ऐसा बिजनेस करना चाहता है जिसकी डिमांड सालों भर बनी रहे। ऐसे में अगर आप भी किसी छोटे लेकिन भरोसेमंद और फायदेमंद बिजनेस की तलाश में हैं, तो बोतल बंद पानी (bottled water) का बिजनेस आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसकी मांग हर मौसम में बनी रहती है, और गर्मियों में तो इसकी बिक्री कई गुना बढ़ जाती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

हमेशा डिमांड में पानी का बिजनेस

पानी इंसान की बुनियादी जरूरतों में से एक है। गर्मियों में जहां तापमान बढ़ने के साथ प्यास ज्यादा लगती है, वहीं बरसात के मौसम में नल या बोरिंग का पानी कई बार पीने लायक नहीं रहता। ऐसे में लोग बोतल बंद यानी मिनरल वाटर को ज्यादा तरजीह देते हैं। शादी-ब्याह, जन्मदिन, धार्मिक आयोजन, कंपनी मीटिंग या कोई भी पब्लिक प्रोग्राम हो, बिना बोतल वाले पानी के पूरा नहीं होता।

कितना निवेश लगेगा?

इस कारोबार को छोटे लेवल पर आप सिर्फ ₹5000 से ₹6000 की शुरुआती लागत में शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो आपको जगह, मशीनरी, पानी का सोर्स (बोरिंग), फिल्टर सिस्टम, बोतल भरने की मशीन, टंकी, टोंटी जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, और FSSAI लाइसेंस भी लेना होगा।

कहां और कैसे बेच सकते हैं?

बोतल बंद पानी आप मोहल्ले, गांव, कस्बे से लेकर शहर तक किसी भी इलाके में बेच सकते हैं। खास बात यह है कि इसे कहीं भी ले जाकर आसानी से बेचा जा सकता है। लोकल दुकानों, मैरिज हॉल, स्कूल-कॉलेज, ऑफिस, अस्पताल जैसे कई ठिकानों पर इसकी डिमांड बनी रहती है। आप चाहें तो किसी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर भी शुरुआत कर सकते हैं।

कितनी होगी कमाई?

इस कारोबार में कमाई का सीधा संबंध मांग से होता है। गर्मियों में आप महीने का ₹15,000 से ₹30,000 तक कमा सकते हैं। अगर गर्मी तेज है और आयोजनों की संख्या ज्यादा है, तो आपकी कमाई इससे कहीं अधिक भी हो सकती है। सर्दियों में भले बिक्री थोड़ी कम हो, लेकिन स्कूल, कॉलेज और ऑफिसों में इसकी मांग बनी रहती है।